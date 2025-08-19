Владелец знаменитого дома посреди трассы покинул жилье: что стало причиной (видео)

В китайской провинции Цзяньси один из самых известных домов-гвоздей, прозванный "Глаз Цзиньси", оказался заброшенным. Владелец не выдержал постоянного шума от машин, проезжающих мимо его жилища круглые сутки.

Из-за отсутствия какой-либо звукоизоляции здание стало практически непригодным для проживания с началом движения транспорта. Об этом пишет Oddity Central.

В апреле "Глаз Цзиньси" попал в заголовки новостей в Китае, когда вокруг него открылось шоссе. Как и другие владельцы домов-гвоздей, Хуан Пин (псевдоним) отказался от предложения регионального правительства выкупить его собственность и решил не менять своего решения, даже когда все остальные жители района съехали. В какой-то момент мужчина получил достаточно большую компенсацию в размере около 223 000 долларов США (примерно 9,2 млн гривен), но не согласился на условие о выплате двумя частями. Он впоследствии пожалел о своем решении, поскольку правительство решило просто построить дорогу вокруг его собственности, превратив ее в изолированный дом-гвоздь.

Из-за отсутствия какой-либо звукоизоляции здание стало практически непригодным для проживания с началом движения транспорта в апреле. Хуан и его семья держались как могли, но постоянный шум и трепет от проезжающих мимо больших грузовиков в конце концов вынудили их съехать. Неясно, когда они переехали, но люди начали замечать разбитые окна дома и заросли сорняками вокруг жилья в прошлом месяце.

Владелец "Глаза Цзиньси", с которым связались местные СМИ, подтвердил, что он и его семья покинули дом из-за постоянного шума от транспорта и страха. Они предпочли арендовать жилье в соседнем городе и не могли сказать, что будет с их старой недвижимостью. Даже если дом-гвоздь снесут, Хуан получит лишь часть первоначально предложенной ему компенсации.

Пользователи соцсетей удивились решению мужчины и его семьи не продавать дом.

"Надо иметь сильное сердце, чтобы выдержать насмешки жителей деревни", "Честно говоря, если бы страна не строила дороги, чтобы улучшить жизнь людей, за сколько можно было бы продать дом в этой пустынной горной местности? Купит ли его кто-нибудь?" — писали они.

