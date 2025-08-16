Семья нашла за стеной нового дома тайную пещеру, и заметила там пару светящихся глаз (видео)

В Италии во время реставрации дома XIX века супруги случайно нашли скрытую пещеру. Сначала они думали, что за дверью пустое пространство, но на видео заметили пару светящихся глаз.

Семья из Норвегии, купившая старинное жилье на Сицилии, во время ремонта наткнулась на странную находку. Об этом рассказала художница и фотограф Марианна Пфеффер Йенгедал в одном из видео в TikTok.

Под их квартирой, в бывшей конюшне палаццо XIX века, они обнаружили запечатанную дверь, за которой скрывалась искусственная пещера.

Женщина рассказала, что впервые заметила необычное помещение еще при осмотре дома летом 2022 года. Однако лишь после покупки здания в декабре они вместе с партнером Алексом Молком решили узнать, что же скрывается за стеной.

Через небольшое отверстие в стене им удалось просунуть камеру и снять загадочное пространство. По словам архитектора Себастьяно Пизаны, это может быть засыпанная искусственная пещера, связанная либо с системой старых канализаций, либо даже с подземными туннелями.

Однако больше всего семью удивило то, что на записи в темноте виднелись светящиеся глаза. Сначала они приняли это за блик, но позже их дети указали, что это были отражения глаз неизвестного существа.

"Первой мыслью была кошка, но мы до конца не уверены", — призналась Йенгедал.

Несмотря на страх, семья не собирается оставлять тайну неразгаданной.

"Мы обязательно расчистим пещеру. Жить над ней, не зная, что внутри, слишком тревожно", — отметила хозяйка.

Видео с необычной находкой уже стало вирусным и вызвало оживленные обсуждения. Многие пользователи строят собственные теории, от заброшенных ходов до легенд о скрытых сокровищах.

