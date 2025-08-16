Сім'я знайшла за стіною нового будинку таємну печеру, і помітила там пару очей, що світяться (відео)

В Італії під час реставрації будинку XIX століття подружжя випадково знайшло приховану печеру. Спочатку вони думали, що за дверима порожній простір, але на відео помітили пару очей, що світяться.

Сім'я з Норвегії, яка купила старовинне житло на Сицилії, під час ремонту натрапила на дивну знахідку. Про це розповіла художниця і фотограф Маріанна Пфеффер Йенгедал в одному з відео в TikTok.

Під їхньою квартирою, у колишній стайні палаццо XIX століття, вони виявили запечатані двері, за якими ховалася штучна печера.

Жінка розповіла, що вперше помітила незвичайне приміщення ще під час огляду будинку влітку 2022 року. Однак лише після купівлі будівлі в грудні вони разом із партнером Алексом Молком вирішили дізнатися, що ж ховається за стіною.

Через невеликий отвір у стіні їм вдалося просунути камеру і зняти загадковий простір. За словами архітектора Себастьяно Пізани, це може бути засипана штучна печера, пов'язана або з системою старих каналізацій, або навіть із підземними тунелями.

Однак найбільше сім'ю здивувало те, що на записі в темряві виднілися очі, що світилися. Спочатку вони прийняли це за відблиск, але пізніше їхні діти вказали, що це були віддзеркалення очей невідомої істоти.

"Першою думкою була кішка, але ми до кінця не впевнені", — зізналася Йенгедал.

Попри страх, сім'я не збирається залишати таємницю нерозгаданою.

"Ми обов'язково розчистимо печеру. Жити над нею, не знаючи, що всередині, занадто тривожно", — зазначила господиня.

Відео з незвичайною знахідкою вже стало вірусним і викликало жваві обговорення. Багато користувачів будують власні теорії, від закинутих ходів до легенд про приховані скарби.

