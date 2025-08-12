Чоловіка зобов'язали знести літній будиночок після скарг сусідів: що він накоїв (фото)

Жителі британського містечка Мартон-ін-Клівленд домоглися знесення літнього будиночка сусіда, який, за їхніми словами, заважав їм шумом і порушував правила забудови.

Сусіди стверджують, що приміщення використовується для розпивання алкоголю і галасливих зустрічей. Про це пише The Sun.

У Мартоні-ін-Клівленд, недалеко від Мідлсбро (Велика Британія), 40-річного Майкла Боу зобов'язали демонтувати новий літній будинок на задньому дворі після серії скарг від сусідів. За їхніми словами, споруда більше нагадує приватний бар, ніж господарську прибудову, і заважає їм спокійно жити.

Літній будинок, заввишки майже три метри, був побудований всього за 20 сантиметрів від паркану сусідів. Згідно з британськими будівельними нормами, дозвіл на будівництво потрібен, якщо будівля заввишки понад 2,5 метра розташована ближче ніж за два метри до межі ділянки. Власник звернувся по ретроспективне схвалення вже після завершення робіт, проте міська рада відмовила, визнавши, що будова "значно пригнічує" сусідні території і негативно позначається на умовах проживання.

Деббі Аллан, одна з мешканок вулиці, надіслала письмову скаргу до ради Фото: The Sun

Сусіди стверджують, що приміщення використовується для розпивання алкоголю і галасливих зустрічей. Деббі Аллан, одна з мешканок вулиці, надіслала письмову скаргу до ради.

"Схоже, це бар, а не офіс. Там багато скла, звук відбивається і посилюється, що заважає нам відпочивати", — заявила вона.

За її словами, деякі сусіди, які працюють позмінно, змушені ночувати у родичів, щоб відновитися після робочих змін. Ще одна сусідка, Луїза Фінн, поскаржилася на втрату приватності, пояснивши, що прибудову добре видно з її вітальні, а також назвала ситуацію "джерелом стресу і занепокоєння".

Майкл Боу категорично заперечує, що будова створює незручності Фото: The Sun

Сам Майкл Боу категорично заперечує, що будова створює незручності. Він стверджує, що літній будинок був спроєктований як робочий простір, а його висота перевищує допустиму норму лише незначно. За його словами, під час проєктування врахували розташування сусідніх будинків, а мета будівництва полягала у створенні зручного місця для роботи та відпочинку.

"Я не відчуваю, що зробив щось погане", — прокоментував він ситуацію журналістам.

Тепер, після відмови ради, справу передано в інспекцію з планування, яка має цього року розглянути апеляцію Боу. До винесення рішення міська влада готує заходи примусового знесення спірної споруди.

