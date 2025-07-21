Новий тренд: дівчина змінила квартиру в столиці на будинок у селі (фото)

Торі Гелман і її партнер Роб Оверолл переїхали з Лондона в село Вінтерлі в Чеширі, щоб поліпшити якість життя. Відмовившись від міської метушні, високої оренди і заторів, пара купила будинок, завела собаку і налагодила віддалену роботу.

Related video

Нове життя виявилося не тільки тихішим, а й безпечнішим. Про це пише Express.

Переїзд з галасливого мегаполісу до затишного села виявився найкращим рішенням для Торі Гелман та її бойфренда Роба Оверолла. Після майже десяти років життя в столиці Англії пара змінила тісну квартиру з мишами і вечірками за стінкою на власний будинок у графстві Чешир, і тепер насолоджується тишею, безпекою і новими можливостями.

31-річна Торі та 30-річний Роб виїхали з Лондона після довгої подорожі Південною Америкою, під час якої вони усвідомили, що міська метушня їм більше не підходить. Вони придбали чотирикімнатний будинок за 650 тисяч фунтів (36 млн 800 тисяч гривень) у селі Вінтерлі, недалеко від Сандбаха, і почали нову главу свого життя.

"Раніше я жила у квартирі з подругами — це була справжня халупа, де мою кімнату зламали й забрали все. Були миші, бруд, шум. Навіть після переїзду з Робом ми продовжували знімати за 1500 фунтів (84 тисячі гривень) на місяць у Клепхемі й майже щоранку стояли в заторах. Це було нестерпно", — згадує Торі.

Торі Гелман разом зі своїм собакою Фото: Express

Тепер, працюючи віддалено, британка відчуває, як змінилося її життя. А Роб, інженер з обробки даних, навідується до Лондона лише раз на тиждень.

"Коли я закриваю ноутбук — я дійсно закінчую роботу. А не продовжую відчувати себе частиною перегонів", — сказав він.

Нове життя виявилося не тільки тихішим, а й безпечнішим. Пара зізнається, що тепер може забути закрити задні двері й не переживати про це. У них з'явилося цуценя на прізвисько Інка, власний сад і можливість вирощувати овочі — те, про що в Лондоні можна було тільки мріяти.

Торі сумує за різноманітністю лондонської кухні, вона впевнена, що виграла набагато більше Фото: Express

Хоча Торі сумує за розмаїттям лондонської кухні, вона впевнена, що виграла набагато більше.

"Ми могли б залишитися в столиці, але нам довелося б багатьом пожертвувати. Тут у нас справжнє життя, простір і спокій", — зазначила британка.

Сьогодні Торі активно просуває ініціативу Women in PR, доводячи, що успішна кар'єра можлива і за межами столиці. А історія її переїзду стала частиною кампанії, покликаної привернути увагу до медіаіндустрії північних регіонів, таких як Манчестер.

"Люди мають знати, що за межами Лондона можна жити гідним життям", — підсумувала Торі.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя переробило гараж на будинок для сина, а потім зробило на цьому бізнес. Загальний бюджет склав близько 69 000 доларів (майже 2,9 млн гривень), що було більше, ніж планувалося, але все ж набагато дешевше, ніж наймати підрядників

Також стало відомо, що жінка переїхала в новий будинок і помітила, що за нею стежать. Вона стверджує, що за її парканом хтось живе і спостерігає за нею. Поліція виявила в заростях ознаки того, що там дійсно хтось перебував.