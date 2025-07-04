Подружжя переробило гараж на будинок для сина, а потім зробило на цьому бізнес (фото)

У Флориді (США) сім'я Стармерів перетворила занедбаний гараж на затишну студію, щоб допомогти синові побудувати бізнес з нуля. Вже через рік вони використовували будинок для отримання додаткового доходу.

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Загальний бюджет склав близько 69 000 доларів (майже 2,9 млн гривень), що було більше, ніж планувалося, але все ж набагато дешевше, ніж наймати підрядників. Про це пише Bussines Insider.

Христина і Джефф Стармер із Джексонвілля, штат Флорида, пішли на нестандартний крок заради майбутнього свого сина. Коли 21-річний Лайман повідомив, що після закінчення школи хоче запустити стартап на базі штучного інтелекту, батьки вирішили, що замість винаймання квартири він отримає власне житло просто у них у дворі.

Ідея народилася восени 2022 року, коли стало зрозуміло, що їхньому синові доведеться обирати між орендою житла та інвестиціями в проєкт.

"У нього не було грошей, а ми знали, як дорого зараз коштує оренда", — згадує Христина. Разом із чоловіком вона вирішила переробити старий, частково добудований гараж на повноцінну квартиру-студію.

Сім'я Стармерів перетворила покинутий гараж на затишну студію Фото: Her Home Reno

Гараж площею 35 квадратних метрів, у якому зберігалися велосипеди, холодильник і тренажери, за чотири місяці перетворився на стильне і функціональне житло. Батьки взяли на себе функції підрядників, виконали майже всі роботи самостійно, а їхня донька Хлоя допомагала з дизайном. Лайман, попри щільний графік, теж брав участь: укладав плитку, робив дерев'яні рами, збирав меблі.

Студія вийшла справжньою маленькою квартирою: кухня з островом і посудомийною машиною, вітальня зона з високими стелями й вінтажним інтер'єрним вікном зі старих дверей початку 20 століття, спальня з окремою ванною кімнатою, а також пральна машина і сушарка. Щоб заощадити на ремонті, ванну кімнату просто підняли над підлогою, не зачіпаючи бетон. А комору спорудили просто всередині стіни.

"Ми хотіли, щоб усе здавалося просторим, затишним і функціональним, попри обмежений простір", — каже Христина.

Загальний бюджет склав близько 69 000 доларів (майже 2,9 млн гривень), що було більше, ніж планувалося, але все ж набагато дешевше, ніж наймати підрядників. Аналогічний проєкт на ринку коштував би близько 120 000 (близько 5 млн гривень).

Студія вийшла справжньою маленькою квартирою Фото: Her Home Reno Спальня з окремою ванною кімнатою, а також пральна машина і сушарка Фото: Her Home Reno

Для Лаймана це рішення стало доленосним: майже два роки він жив у студії без орендної плати, інвестуючи кожен долар у розвиток Deli — платформи, яка за допомогою ШІ допомагає людям знаходити житло.

"Мої батьки дали мені те, чого майже ні в кого немає на початку — злітну смугу", — зізнався він.

Коли проєкт завершився, сім'я поділилася відео про трансформацію гаража в TikTok. Ролики стали вірусними, зібравши мільйони переглядів. Люди почали запитувати креслення, поради, плани — і тоді Христина, Джефф і Хлоя вирішили запустити сайт Her Home Reno, де тепер продають плани з переобладнання гаражів, а з червня 2025 року — й онлайн-курс для охочих повторити їхній досвід.

Зараз студія вільна. Лайман поїхав до Нью-Йорка, а Христина з чоловіком планують здавати приміщення через Airbnb. Із сімейного проєкту підтримки сина це починання перетворилося на нове джерело доходу.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка зобов'язали знести будинок через "сторожову вежу". У Рос-он-Сі (Велика Британія) розгорівся конфлікт через гостьове житло, яке заважає жителям і порушує їхнє приватне життя. Будівля була зведена без дозволу на території з розкішною нерухомістю.

Також стало відомо, що крихітна комора прибиральника коштує, як половина особняка. Однокімнатна квартира площею всього 11,7 квадратних метрів, розташована в престижному районі Кенсингтон у Лондоні, була продана за 250 000 фунтів стерлінгів (понад 14 млн гривень).