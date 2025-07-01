"Живемо в кошмарі": чоловіка зобов'язали знести будинок через "сторожову вежу" (фото)

У Рос-он-Сі (Велика Британія) розгорівся конфлікт через гостьовий будинок, який заважає жителям і порушує їхнє приватне життя. Будівля була зведена без дозволу на території з розкішною нерухомістю.

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Висока вежа нависає над сусідніми будинками, позбавляючи місцевих мешканців усамітнення і викликаючи роздратування через постійний шум, яскраве освітлення і відчуття, що за ними спостерігають. Про це пише The Sun.

Власнику елітного будинку для відпустки в Рос-он-Сі, Північний Уельс, наказали знести масивну 13-метрову прибудову, прозвану місцевими жителями "сторожовою вежею тюремного табору", після численних скарг сусідів.

Будівля була зведена без дозволу на території з розкішною нерухомістю вартістю 700,000 фунтів стерлінгів (4 млрд 344 тисячі гривень), яку здають через Airbnb по 5,000 фунтів (288 тисяч гривень) на тиждень. Вежа височіє над прилеглими будинками, порушуючи приватне життя місцевих мешканців і викликаючи невдоволення через шум, світло і почуття вторгнення.

Споруду, побудовану в саду орендованого через Airbnb житла, розгнівані сусіди порівняли зі "сторожовою вежею тюремного табору" Фото: SWNS

Сусід Нік Вітмор розповів, що нещаслива "садова кімната" буквально нависає над його будинком, а з платформи видно спальню його дочки. Сім'я, за його словами, страждає від постійного дискомфорту, а влада, попри відмову в плануванні та закінчення терміну апеляції, допустила повторне подання аналогічної заявки.

"Ми живемо в цьому кошмарі вже 15 місяців. Рада Конві не діє, а жителі втрачають спокій", — поскаржився він.

Будову порівняли з вишкою табору військовополонених. Інші сусіди, Стівен і Гейзел Волберн, у зверненні до міської влади назвали її "владною, чужою і безглуздою".

Раніше компанія JAM Domestic Properties, що володіє нерухомістю, стверджувала, що споруда не порушує особистого простору і повністю відповідає вихідному дозволу.

Проте 17 червня 2025 року власнику було офіційно вручено припис про знесення, на апеляцію відведено 10 тижнів.

Раніше Фокус повідомляв, що сучасна вілла з мостом посеред пустелі вражає покупців. Будинок із чотирма спальнями й панорамними вікнами від підлоги до стелі буквально ширяє над струмками, що протікають під ділянкою.

Також стало відомо, що подружжя обрало незвичний колір для фарбування будинку і здивувало сусідів. Пара з Мічигану (США) пофарбувала своє житло в яскравий фіолетовий колір, не очікуючи, що це викличе бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж. Подружжя навіть отримало анонімний подарунок.