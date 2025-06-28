"Боже мій": подружжя обрало незвичний колір для фарбування будинку і здивувало сусідів (фото)

Пара з Мічигану (США) пофарбувала свій будинок у яскравий фіолетовий колір, не очікуючи, що це викличе бурхливу реакцію серед сусідів і користувачів соцмереж. Подружжя навіть отримало анонімний подарунок.

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За словами американки, їхня фіолетова оселя стала символ затишку та сміливості бути собою. Відео в TikTok із милим "лавандовим котеджем" зібрало вже понад 2,3 мільйона переглядів і зворушило тисячі сердець.

Коли Морін Клемонс та її чоловік Майк Пек з Мічигану (США) вирішили пофарбувати свій будинок у фіолетовий колір, вони не очікували, що їхня ідея перетвориться на справжній вірусний феномен.

"Ми просто хотіли чогось яскравого і радісного, що відверне нас і підніме настрій", — розповіла 35-річна Морін.

Поки пара фарбувала стіни, сусіди не скупилися на посмішки та підтримку.

"Одного разу велосипедисти почали скандувати: "Уперед, фіолетовий! Вперед, лавандовий!". Хтось навіть зупинився, щоб сказати, що цей колір зробив їхній день кращим", — згадує Американка.

Анонім залишив зворушливу записку Фото: TikTok

Але найзворушливішим моментом став несподіваний подарунок, який пара знайшла в поштовій скриньці: пошарпана дитяча книжка "Фіолетовий дім містера Пайна" і записка від невідомого сусіда на ім'я Кріс.

"Це нагадало мені одну з моїх улюблених книжок дитинства, яка оспівує індивідуальність... Сподіваюся, вам сподобається ця історія", — йшлося в ній.

Особистість Кріса досі залишається загадкою, але його жест надихнув Морін на татуювання із зображенням їхнього фіолетового будинку. Зробила його художниця із сусіднього міста, яка, як з'ясувалося, раніше випадково сфотографувала цей самий будинок.

"Ми були приголомшені", — зізналася Клемонс.

Морін зробила татуювання із зображенням фіолетового будинку Фото: TikTok

Публікація викликала бурю емоцій у TikTok. Коментатори ділилися добрими словами та вдячністю:

"Це змусило мене плакати, не знаю чому";

"Людські стосунки — це сенс життя";

"Боже мій, це виглядає неймовірно красиво";

"Спасибі, що знайшли час цінувати дрібниці. Нехай сонце завжди світить у вашому куточку".

Клемонс каже, що така реакція нагадала їй про головне.

"У цьому всьому так багато добра. Я не очікувала, що наш будинок стане приводом для такої хвилі любові", — додала жінка.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив "найпотворніший будинок на вулиці" і перетворив його на затишне житло. Еш Мацціна з Лондона (Англія) кардинально змінив занедбану вікторіанську споруду. За два роки він своїми руками перетворив похмуру терасу на стильне і затишне житло, здивувавши людей з усього світу.

Також стало відомо, що у США продають незвичайний будинок на випадок ядерного удару. Колишня ракетна шахта Atlas E з 1950-х років стала найбільш популярним об'єктом нерухомості. Підземний рівень, розрахований на виживання в разі ядерної атаки, оснащений індустріальною кухнею, житловими приміщеннями та ліфтом.