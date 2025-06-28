"Боже мой": супруги выбрали необычный цвет для покраски дома и удивили соседей (фото)
Пара из Мичигана (США) покрасила свой дом в яркий фиолетовый цвет, не ожидая, что это вызовет бурную реакцию среди соседей и пользователей соцсетей. Супруги даже получили анонимный подарок.
По словам американки, их фиолетовый дом стал символ уюта и смелости быть собой. Видео в TikTok с милым "лавандовым коттеджем" собрало уже более 2,3 миллиона просмотров и тронуло тысячи сердец.
Когда Морин Клемонс и ее муж Майк Пек из Мичигана (США) решили выкрасить свой дом в фиолетовый цвет, они не ожидали, что их идея превратится в настоящий вирусный феномен.
"Мы просто хотели чего-то яркого и радостного, что отвлечет нас и поднимет настроение", — рассказала 35-летняя Морин.
Пока пара красила стены, соседи не скупились на улыбки и поддержку.
"Однажды велосипедисты начали скандировать: "Вперед, фиолетовый! Вперед, лавандовый!". Кто-то даже остановился, чтобы сказать, что этот цвет сделал их день лучше", — вспоминает Американка.
Но самым трогательным моментом стал неожиданный подарок, который пара нашла в почтовом ящике: потрепанная детская книга "Фиолетовый дом мистера Пайна" и записка от неизвестного соседа по имени Крис.
"Это напомнило мне одну из моих любимых книг детства, которая воспевает индивидуальность… Надеюсь, вам понравится эта история", — говорилось в ней.
Личность Криса до сих пор остается загадкой, но его жест вдохновил Морин на татуировку с изображением их фиолетового дома. Сделала ее художница из соседнего города, которая, как выяснилось, ранее случайно сфотографировала этот самый дом.
"Мы были ошеломлены", — призналась Клемонс.
Публикация вызвала бурю эмоций в TikTok. Комментаторы делились добрыми словами и благодарностью:
- "Это заставило меня плакать, не знаю почему";
- "Человеческие отношения — это смысл жизни";
- "Боже мой, это выглядит невероятно красиво";
- "Спасибо, что нашли время ценить мелочи. Пусть солнце всегда светит в вашем уголке".
Клемонс говорит, что такая реакция напомнила ей о главном.
"В этом всем так много добра. Я не ожидала, что наш дом станет поводом для такой волны любви", — добавила женщина.
Ранее Фокус сообщал, что мужчина купил "самый уродливый дом на улице" и превратил его в уютное жилье. Эш Маццина из Лондона (Англия) кардинально преобразил заброшенный викторианскую постройку. За два года он своими руками превратил унылую террасу в стильное и уютное жилище, удивив людей со всего мира.
Также стало известно, что в США продают необычный дом на случай ядерного удара. Бывшая ракетная шахта Atlas E из 1950-х годов стала самым просматриваемым объектом недвижимости. Подземный уровень, рассчитанный на выживание в случае ядерной атаки, оснащен индустриальной кухней, жилыми помещениями и лифтом.