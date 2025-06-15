Мужчина купил "самый уродливый дом на улице" и превратил его в уютное жилье (видео)

Эш Маццина из Лондона (Англия) кардинально преобразил заброшенный викторианский дом. За два года он своими руками превратил унылую террасу в стильное и уютное жилище, удивив людей со всего мира.

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Дом, который местные когда-то презрительно называли "самым уродливым на улице", пережил грандиозное преображение, превратившись в образец вкуса и стиля. Об этом рассказал блогер Эш Маццине в своем Instagram.

Мужчина вдохновился английской классикой и итальянской элегантностью.

Когда Эш приобрел ветхую викторианскую террасу, дом выглядел уныло: фасад покрыт серой штукатуркой, окна и дверь из ПВХ, ни намека на характер. Большинство соседей проходили мимо, не удостоив здание и взглядом. Но для Эша это была возможность. Он увидел в этом доме не недостатки, а потенциал.

"Дом мечты" с нуля

Реконструкция заняла два года, и за это время Маццина полностью переосмыслил дом. Он снял старую отделку, восстановил оригинальную кирпичную кладку, вернул подлинные черты викторианской эпохи, вплоть до стильной темно-серой входной двери с латунной фурнитурой и рифленым стеклом.

Внутри дом стал воплощением гармонии традиций и современности. Коридор выложен элегантным паркетом в елочку, создающим ощущение пространства и тепла. Кухня теперь выглядит как кадр из дизайнерского каталога: мебель в стиле шейкер, глубокий бордовый цвет фасадов, раковина Belfast, деревянные столешницы и фурнитура в винтажном стиле. В гостиной появились темные стены и яркие акценты мягкой мебели, которые создают уютную и камерную атмосферу.

На втором этаже спальни выполнены в том же духе. Смелая цветовая палитра, мягкие текстуры и обивка создают баланс между выразительностью и комфортом.

Мужчина вдохновился английской классикой и итальянской элегантностью Фото: Instagram Новая кухня Фото: Instagram

Ванная комната стала похожа на винтажный салон: викторианские панели, плитка с черно-белым узором, мраморная столешница на старинном комоде и золотое зеркало, играющее светом. Каждый элемент — выверен и подобран с душой.

Успех в соцсетях

Свое путешествие Эш подробно задокументировал и показал в TikTok и Instagram, где под видео оставил свой комментарий.

"Вы покупаете самый уродливый дом на улице и превращаете его в дом своей мечты", — написал он.

Видео стало вирусным, и вызвало ажиотаж среди пользователей. Люди благодарили Эша за вдохновение и неподдельную любовь к деталям:

"Вот это ремонт";

"Я боялся, что это будет серый скучный проект, а вышло — просто искусство";

"У меня буквально расширились глаза, когда я увидел кухню и ванную";

"Это буквально первый ремонт в TikTok, который не хочется переделать".

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