Хозяйка дома решила поднять старый ковер: то, что она обнаружила, ошеломило людей (видео)

Ролик с неожиданной находкой под изношенным ковром стал не только сенсацией в TikTok, но и напомнил о том, какие сокровища могут скрываться в старых домах.

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В TikTok стало вирусным видео, в котором женщина обнаружила настоящий "клад" у себя под ногами.

Им оказался редкий мозаичный паркет, скрытый под старым ковром.

Анна, пользовательница под ником @tippyandpeashouse, поделилась роликом, в котором она с опаской приподнимает угол изношенного ковра.

"Когда мы впервые осмотрели этот дом, агент по недвижимости сказал, что под этим ковром может быть спрятано что-то особенное…", — сопровождается текстом видео.

Кадры показывают, как под старым покрытием действительно оказывается мозаичный деревянный пол, готовый к реставрации. Ролик собрал уже почти 250 тысяч просмотров и десятки восторженных комментариев.

"Я действительно боялась поднимать этот ковер, опасаясь, что он ошибается! Мне нужно нанять шлифовщика", — подписала ролик Анна.

Подписчики разделили ее радость:

"О боже, джекпот!!!";

"Какая замечательная находка!";

"Когда отреставрируют, будет просто чудесно".

На фоне резкого роста расходов на ремонт в США, по данным Houzz, медианные траты выросли с $15 000 в 2020 до $24 000 в 2023 году, находка Анны особенно вдохновляет. Ведь реставрация исторических напольных покрытий не только сохраняет аутентичность дома, но и может значительно повысить его стоимость.

Согласно Grandview Research, мировой рынок напольных покрытий достиг $360,7 млрд в 2024 году и продолжит расти, что говорит о неослабевающем интересе к таким находкам.

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