Господиня будинку вирішила підняти старий килим: те, що вона знайшла, приголомшило людей (відео)

Ролик із несподіваною знахідкою під зношеним килимом став не тільки сенсацією в TikTok, а й нагадав про те, які скарби можуть ховатися в старих будинках.

Related video

У TikTok стало вірусним відео, в якому жінка виявила справжній "скарб" у себе під ногами.

Ним виявився рідкісний мозаїчний паркет, прихований під старим килимом.

Анна, користувачка під ніком @tippyandpeashouse, поділилася роликом, у якому вона з побоюванням піднімає кут зношеного килима.

"Коли ми вперше оглянули цей будинок, агент з нерухомості сказав, що під цим килимом може бути заховано щось особливе...", — супроводжується текстом відео.

Кадри показують, як під старим покриттям дійсно виявляється мозаїчна дерев'яна підлога, готова до реставрації. Ролик зібрав уже майже 250 тисяч переглядів і десятки захоплених коментарів.

"Я дійсно боялася піднімати цей килим, побоюючись, що він помиляється! Мені потрібно найняти шліфувальника", — підписала ролик Анна.

Підписники розділили її радість:

"О боже, джекпот!!!";

"Яка чудова знахідка!";

"Коли відреставрують, буде просто чудово".

На тлі різкого зростання витрат на ремонт у США, за даними Houzz, медіанні витрати зросли з $15 000 2020 року до $24 000 2023 року, знахідка Анни особливо надихає. Адже реставрація історичних підлогових покриттів не тільки зберігає автентичність будинку, а й може значно підвищити його вартість.

Згідно з Grandview Research, світовий ринок підлогових покриттів сягнув $360,7 млрд 2024 року і продовжить зростати, що свідчить про неослабний інтерес до таких знахідок.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчата облаштували квартиру дешевими речами з розпродажу. Дві сестри з Флориди (США) довели, що навіть з обмеженим бюджетом можна створити стильний інтер'єр. Їхній проєкт на 350 доларів став вірусним у соцмережах.

Також стало відомо, що старовинний вагон перетворили назатишний будинок для 5 осіб. У штаті Мен (США) на продаж виставлено унікальне житло. Об'єкт з історією, вінтажним інтер'єром і видом на лісисту місцевість зі струмком, оцінюється в $129 000.