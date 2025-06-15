Чоловік купив "найпотворніший будинок на вулиці" і перетворив його на затишне житло (відео)

Еш Маццина з Лондона (Англія) кардинально змінив занедбаний вікторіанський будинок. За два роки він своїми руками перетворив похмуру терасу на стильне і затишне житло, здивувавши людей з усього світу.

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Будинок, який місцеві колись презирливо називали "найпотворнішим на вулиці", пережив грандіозне перетворення, перетворившись на зразок смаку і стилю. Про це розповів блогер Еш Мацціне у своєму Instagram.

Чоловік надихнувся англійською класикою та італійською елегантністю.

Коли Еш придбав стару вікторіанську терасу, будинок мав похмурий вигляд: фасад вкритий сірою штукатуркою, вікна і двері з ПВХ, жодного натяку на характер. Більшість сусідів проходили повз, не удостоївши будівлю й поглядом. Але для Еша це була можливість. Він побачив у цьому будинку не недоліки, а потенціал.

"Будинок мрії" з нуля

Реконструкція зайняла два роки, і за цей час Маццина повністю переосмислив будинок. Він зняв старе оздоблення, відновив оригінальну цегляну кладку, повернув справжні риси вікторіанської епохи, аж до стильних темно-сірих вхідних дверей з латунною фурнітурою і рифленим склом.

Усередині будинок став втіленням гармонії традицій і сучасності. Коридор викладений елегантним паркетом у ялинку, що створює відчуття простору і тепла. Кухня тепер схожа на кадр з дизайнерського каталогу: меблі в стилі шейкер, глибокий бордовий колір фасадів, раковина Belfast, дерев'яні стільниці та фурнітура у вінтажному стилі. У вітальні з'явилися темні стіни і яскраві акценти м'яких меблів, які створюють затишну і камерну атмосферу.

На другому поверсі спальні виконані в тому ж дусі. Смілива колірна палітра, м'які текстури і оббивка створюють баланс між виразністю і комфортом.

Чоловік надихнувся англійською класикою та італійською елегантністю Фото: Instagram Нова кухня Фото: Instagram

Ванна кімната стала схожа на вінтажний салон: вікторіанські панелі, плитка з чорно-білим візерунком, мармурова стільниця на старовинному комоді й золоте дзеркало, що грає світлом. Кожен елемент — вивірений і підібраний з душею.

Успіх у соцмережах

Свою подорож Еш детально задокументував і показав у TikTok та Instagram, де під відео залишив свій коментар.

"Ви купуєте найпотворніший будинок на вулиці й перетворюєте його на будинок своєї мрії", — написав він.

Відео стало вірусним, і викликало ажіотаж серед користувачів. Люди дякували Ешу за натхнення і непідробну любов до деталей:

"Ось це ремонт";

"Я боявся, що це буде сірий нудний проєкт, а вийшло — просто мистецтво";

"У мене буквально розширилися очі, коли я побачив кухню і ванну";

"Це буквально перший ремонт у TikTok, який не хочеться переробити".

Раніше Фокус повідомляв, що господиня будинку вирішила підняти старий килим: те, що вона виявила, приголомшило людей. Ролик з несподіваною знахідкою під зношеним покриттям став не тільки сенсацією в TikTok, а й нагадав про те, які скарби можуть ховатися в старих будинках.

Також стало відомо, що дівчата облаштували квартиру дешевими речами з розпродажу. Дві сестри з Флориди (США) довели, що навіть з обмеженим бюджетом можна створити стильний інтер'єр. Їхній проєкт на 350 доларів став вірусним у соцмережах.