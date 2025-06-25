Убежище будущего: в США продают необычный дом на случай ядерного удара (фото)

Бывшая ракетная шахта Atlas E из 1950-х годов стала самым просматриваемым домом в США в этом месяце. Подземный уровень, рассчитанный на выживание в случае ядерной атаки, оснащен индустриальной кухней, жилыми помещениями и лифтом.

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Необычное жилье дает возможность спрятаться от конца света, насладиться полной уединенностью или жить в доме, способном выдержать взрыв. Об этом пишет Realtor.

Выведенная из эксплуатации ракетная шахта Atlas E с подземным бункером в штате Вашингтон стала самым просматриваемым объектом недвижимости в США.

Речь идет о ракетной шахте времен Холодной войны в Спраге, штат Вашингтон, которая теперь преобразована в полноценное жилое пространство с подземным бункером. Необычный дом, больше напоминающий декорации к фильму о выживании, возглавил список самых желанных объектов недвижимости в США по версии издания Realtor.

Изначально построенный в 1950 году, объект служил военным складом для межконтинентальных баллистических ракет Atlas E. Но сегодня, спустя 75 лет, это не просто исторический объект, а полностью переоборудованный дом на участке в 24 акра.

Построенный в 1950 году, объект служил военным складом для межконтинентальных баллистических ракет Фото: Realtor

Подземный уровень, рассчитанный на выживание в случае ядерной атаки, оснащен индустриальной кухней, жилыми помещениями и лифтом, соединяющим его с просторной надземной мастерской площадью почти 3 800 квадратных футов (353 метры квадратные).

Дом впервые появился на рынке в 2023 году по цене $1,24 млн (51,4 млн грн), но был снят с продажи. В июне 2024 года его вернули на рынок уже за $1,45 млн (60 млн грн). С тех пор он стал вирусным, как среди любителей уединения, так и среди коллекционеров военной истории.

Хотя у дома почти нет окон и он не похож на типичное жилье, его "непревзойденная безопасность", по словам риэлторов, станет главной привлекательной чертой для тех, кто ищет защиту от катастроф, приватность и атмосферу конца света, но с комфортом.

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