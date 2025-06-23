Женщина превратила гараж в уютный дом и сдает его в аренду: сколько она зарабатывает

Бри Делла Рокка нашла оригинальный способ остаться в Уильямстауне (США), несмотря на высокие цены на жилье. Она превратила гараж на две машины в небольшой дом для аренды, который теперь обеспечивает стабильный доход.

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В первый год съемное жилье принесло доход в 35 тысяч долларов. Об этом пишет Bussines Insider.

Чтобы остаться жить в любимом городе Уильямстаун, Бри Делла Рокка пошла на нетривиальный шаг: она превратила гараж на две машины в уютное гостевое пространство, приносящее стабильный доход и позволяющее ей и ее семье остаться в Уильямстауне (Массачусетс, США).

Родом из Нью-Йорка, Бри с мужем в начале 2000-х переехала в южный Вермонт, где впервые смогла позволить себе жилье — дуплекс в Беннингтоне. Уже в 22 года пара купила дом. Это стало первым шагом к более устойчивой модели жизни.

Спустя годы, обеспокоенные качеством местных школ, супруги начали искать место с сильной системой образования, где можно было бы воспитывать детей. Уильямстаун подходил идеально, но рынок недвижимости оказался крайне конкурентным, а цены — высокими. Тем не менее, когда на рынке появился нужный дом, семья не упустила шанс — и решила творчески подойти к его оплате.

"Когда я увидела гараж, я сразу сказала: вот здесь мы сделаем гостевую комнату", — вспоминает Бри.

Женщина превратила гараж в уютный дом Фото: Business Insider Семья потратила на ремонт 100 тысяч долларов Фото: Business Insider

Пара оформила кредит в 100 тысяч долларов и полностью переоборудовала помещение под небольшой съемный дом площадью менее 500 квадратных футов (46 квадратных метров). Они превратили пустой гараж в пространство с продуманным дизайном: каменные столешницы, мебель высокого класса, как в лучших отелях, и теплая, уютная атмосфера, созданная с любовью к каждой детали.

"Я не хотела просто сдать пространство, я хотела создать нечто личное — место, в котором чувствуется любовь к городу, в котором мы так хотели жить", — говорит она.

В первый год съемное жилье принесло 35 тысяч долларов — сумму, которая позволила покрыть большую часть расходов по кредиту. При этом, по словам хозяйки, проект уже начал превосходить ожидания: доход растет, брони идут постоянно, а гости возвращаются.

В первый год съемное жилье принесло доход в 35 тысяч долларов Фото: Business Insider Пара превратила пустой гараж в пространство с продуманным дизайном Фото: Business Insider

Сегодня Бри с удовольствием принимает путешественников, помогает семьям друзей и соседей и радуется тому, что может поделиться духом Уильямстауна с другими.

"Мне приятно знать, что кто-то, приезжая сюда, чувствует себя как дома. Как будто пожил внутри этой истории, почувствовал атмосферу города — и унес ее с собой", — добавляет она.

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