Жінка перетворила гараж на затишний будинок і здає його в оренду: скільки вона заробляє

Брі Делла Рокка знайшла оригінальний спосіб залишитися у Вільямстауні (США), незважаючи на високі ціни на житло. Вона перетворила гараж на дві машини на невеликий будинок для оренди, який тепер забезпечує стабільний дохід.

Related video

У перший рік орендоване житло принесло дохід у 35 тисяч доларів. Про це пише Bussines Insider.

Щоб залишитися жити в улюбленому місті Вільямстаун, Брі Делла Рокка пішла на нетривіальний крок: вона перетворила гараж на дві машини на затишний гостьовий простір, що приносить стабільний дохід, а також дає змогу їй та її сім'ї залишитися у Вільямстауні (Массачусетс, США).

Родом із Нью-Йорка, Брі з чоловіком на початку 2000-х переїхала в південний Вермонт, де вперше змогла дозволити собі житло — дуплекс у Беннінгтоні. Уже в 22 роки пара купила будинок. Це стало першим кроком до більш стійкої моделі життя.

Через роки, занепокоєні якістю місцевих шкіл, подружжя почало шукати місце з сильною системою освіти, де можна було б виховувати дітей. Вільямстаун підходив ідеально, але ринок нерухомості виявився вкрай конкурентним, а ціни — високими. Проте, коли на ринку з'явився потрібний будинок, сім'я не проґавила шанс — і вирішила творчо підійти до його оплати.

"Коли я побачила гараж, я відразу сказала: ось тут ми зробимо гостьову кімнату", — згадує Брі.

Жінка перетворила гараж на затишний будинок Фото: FBI Сім'я витратила на ремонт 100 тисяч доларів Фото: FBI

Пара оформила кредит у 100 тисяч доларів і повністю переобладнала приміщення під невеличкий орендований будинок площею менше 500 квадратних футів (46 квадратних метрів). Вони перетворили порожній гараж на простір з продуманим дизайном: кам'яні стільниці, меблі високого класу, як у найкращих готелях, і тепла, затишна атмосфера, створена з любов'ю до кожної деталі.

"Я не хотіла просто здати простір, я хотіла створити щось особисте — місце, в якому відчувається любов до міста, в якому ми так хотіли жити", — каже вона.

У перший рік орендоване житло принесло 35 тисяч доларів — суму, яка дозволила покрити більшу частину витрат за кредитом. При цьому, за словами господині, проєкт уже почав перевершувати очікування: дохід зростає, броні йдуть постійно, а гості повертаються.

У перший рік орендоване житло принесло дохід у 35 тисяч доларів Фото: FBI Пара перетворила порожній гараж на простір із продуманим дизайном Фото: FBI

Сьогодні Брі із задоволенням приймає мандрівників, допомагає сім'ям друзів і сусідів і радіє тому, що може поділитися духом Вільямстауна з іншими.

"Мені приємно знати, що хтось, приїжджаючи сюди, почувається як удома. Наче пожив усередині цієї історії, відчув атмосферу міста — і забрав її із собою", — додає вона.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив "найпотворніший будинок на вулиці" і перетворив його на затишне житло. Еш Мацціна з Лондона (Англія) кардинально перетворив занедбану вікторіанську споруду. За два роки він своїми руками перетворив похмуру терасу на стильне і затишне житло, здивувавши людей з усього світу.

Також стало відомо, що дівчата облаштували квартиру дешевими речами з розпродажу. Дві сестри з Флориди (США) довели, що навіть з обмеженим бюджетом можна створити стильний інтер'єр. Їхній проєкт на 350 доларів став вірусним у соцмережах.