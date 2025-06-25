Притулок майбутнього: у США продають незвичайний будинок на випадок ядерного удару (фото)

Колишня ракетна шахта Atlas E з 1950-х років стала найпопулярнішим будинком у США цього місяця. Підземний рівень, розрахований на виживання в разі ядерної атаки, оснащений індустріальною кухнею, житловими приміщеннями й ліфтом.

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Незвичайне житло дає можливість сховатися від кінця світу, насолодитися повною відокремленістю або жити в будинку, здатному витримати вибух. Про це пише Realtor.

Виведена з експлуатації ракетна шахта Atlas E з підземним бункером у штаті Вашингтон стала найпопулярнішим об'єктом нерухомості в США.

Йдеться про ракетну шахту часів Холодної війни в Спразі, штат Вашингтон, яка тепер перетворена на повноцінний житловий простір із підземним бункером. Незвичайний будинок, що більше нагадує декорації до фільму про виживання, очолив список найбажаніших об'єктів нерухомості в США за версією видання Realtor.

Спочатку побудований у 1950 році, об'єкт служив військовим складом для міжконтинентальних балістичних ракет Atlas E. Але сьогодні, через 75 років, це не просто історичний об'єкт, а повністю переобладнаний будинок на ділянці у 24 акри.

Побудований 1950 року, об'єкт слугував військовим складом для міжконтинентальних балістичних ракет Фото: Realtor

Підземний рівень, розрахований на виживання в разі ядерної атаки, оснащений індустріальною кухнею, житловими приміщеннями і ліфтом, що з'єднує його з просторою надземною майстернею площею майже 3 800 квадратних футів (353 метри квадратні).

Будинок уперше з'явився на ринку 2023 року за ціною $1,24 млн (51,4 млн грн), але його зняли з продажу. У червні 2024 року його повернули на ринок уже за $1,45 млн (60 млн грн). Відтоді він став вірусним, як серед любителів усамітнення, так і серед колекціонерів військової історії.

Хоча будинок майже не має вікон і не схожий на типове житло, його "неперевершена безпека", за словами рієлторів, стане головною привабливою рисою для тих, хто шукає захист від катастроф, приватність і атмосферу кінця світу, але з комфортом.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив"найпотворніший будинок на вулиці" і перетворив його на затишне житло. Еш Мацціна з Лондона (Англія) кардинально змінив занедбану вікторіанську споруду. За два роки він своїми руками перетворив похмуру терасу на стильне і затишне житло, здивувавши людей з усього світу.

Також стало відомо, що жінка перетворила гараж на затишний будинок і здає його в оренду. Брі Делла Рокка знайшла оригінальний спосіб залишитися у Вільямстауні (США), попри високі ціни на житло. Вона перетворила гараж на дві машини на невеликий будинок для оренди, який тепер забезпечує стабільний дохід.