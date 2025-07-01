"Будинок на Місяці": сучасна вілла з мостом посеред пустелі вражає покупців (фото)

Футуристична вілла з панорамними вікнами, басейном і дизайнерським оздобленням тепер доступна для купівлі в одному з наймальовничіших куточків Каліфорнії (США).

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Для створення інтер'єру використовували пісочний італійський травертин, латунні панелі, йдеться в матеріалі видання Realtor.

У передгір'ях Палм-Спрінгс, серед суворого пейзажу каньйону Чіно (штат Каліфорнія, США), з'явився справжній архітектурний шедевр. Будівля, яку прозвали будинком на Місяці. Одноповерхова вілла, спроєктована студією Woods + Dangaran, не просто вписана в ландшафт, вона начебто стала його продовженням.

Будинок із чотирма спальнями і панорамними вікнами від підлоги до стелі буквально ширяє над струмками, що протікають під ділянкою. Площа — 3310 квадратних футів (близько 307 кв. м), ділянка — 1,2 акра.

Архітектори з Лос-Анджелеса створили проєкт 2021 року Фото: Realtor Будівлю прозвали будинком на Місяці Фото: Realtor

Архітектори з Лос-Анджелеса створили цей проєкт 2021 року для сім'ї одного з партнерів фірми — Бретта Вудса.

"Це не просто житло, а втілення духу Палм-Спрінгс — естетика, комфорт і діалог із природою", — каже агент із продажу Джефф Коль.

Простори переходять один в інший: велика вітальня і кухня ведуть до трьох спалень з окремими ванними кімнатами. Гостьова зона з'єднана з основним крилом скляним мостом, що нависає над скелями.

В інтер'єрі використовувалися пісочний італійський травертин, латунні панелі Фото: Realtor Поруч із будинком є басейн із підігрівом Фото: Realtor

В інтер'єрі використовувалися пісочний італійський травертин, латунні панелі. Також творці дотримувалися мінімалізму. Глибокі навіси захищають від палючого сонця, а басейн із підігрівом і спа створюють затишок у прохолодні ночі. Будинок продається з меблями й вже готовий до заселення.

Вілла розташована в закритому селищі Desert Palisades, що складається зі 110 будинків, кожен з яких побудований з урахуванням природних особливостей ландшафту. До центру міста всього кілька хвилин, поруч є канатна дорога, аеропорт і безліч маршрутів для хайкінга.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив "найпотворніший будинок на вулиці" і перетворив його на затишне житло. Еш Мацціна з Лондона (Англія) кардинально змінив занедбану вікторіанську споруду. За два роки він своїми руками перетворив похмуру терасу на стильне і затишне житло, здивувавши людей з усього світу.

Також стало відомо, що подружжя обрало незвичний колір для фарбування будинку і здивувало сусідів. Пара з Мічигану (США) пофарбувала своє житло в яскравий фіолетовий колір, не очікуючи, що це викличе бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж. Подружжя навіть отримало анонімний подарунок.