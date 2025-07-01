"Дом на Луне": современная вилла с мостом посреди пустыни поражает покупателей (фото)

Футуристическая вилла с панорамными окнами, бассейном и дизайнерской отделкой теперь доступна для покупки в одном из самых живописных уголков Калифорнии (США).

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Для создания интерьера использовались песочный итальянский травертин, латунные панели, говорится в материале издания Realtor.

В предгорьях Палм-Спрингс, среди сурового пейзажа каньона Чино (штат Калифорния, США), появился настоящий архитектурный шедевр. Здание, которое прозвали домом на Луне. Одноэтажная вилла, спроектированная студией Woods + Dangaran, не просто вписана в ландшафт, она как будто стала его продолжением.

Дом с четырьмя спальнями и панорамными окнами от пола до потолка буквально парит над ручьями, протекающими под участком. Площадь — 3310 квадратных футов (около 307 кв. м), участок — 1,2 акра.

Архитекторы из Лос-Анджелеса создали проект в 2021 году Фото: Realtor Здание прозвали домом на Луне Фото: Realtor

Архитекторы из Лос-Анджелеса создали этот проект в 2021 году для семьи одного из партнеров фирмы — Бретта Вудса.

"Это не просто жилье, а воплощение духа Палм-Спрингс — эстетика, комфорт и диалог с природой", — говорит агент по продаже Джефф Коль.

Пространства переходят одно в другое: большая гостиная и кухня ведут к трем спальням с отдельными ванными комнатами. Гостевая зона соединена с основным крылом стеклянным мостом, нависающим над скалами.

В интерьере использовались песочный итальянский травертин, латунные панели Фото: Realtor Рядом с домом есть бассейн с подогревом Фото: Realtor

В интерьере использовались песочный итальянский травертин, латунные панели. Также создатели придерживались минимализма. Глубокие навесы защищают от палящего солнца, а подогреваемый бассейн и спа создают уют в прохладные ночи. Дом продается с мебелью и уже готов к заселению.

Вилла расположена в закрытом поселке Desert Palisades, состоящем из 110 домов, каждый из которых построен с учетом природных особенностей ландшафта. До центра города всего несколько минут, рядом есть канатная дорога, аэропорт и множество маршрутов для хайкинга.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина купил "самый уродливый дом на улице" и превратил его в уютное жилье. Эш Маццина из Лондона (Англия) кардинально преобразил заброшенный викторианскую постройку. За два года он своими руками превратил унылую террасу в стильное и уютное жилище, удивив людей со всего мира.

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