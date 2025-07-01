"Живем в кошмаре": мужчину обязали снести дом из-за "сторожевой башни" (фото)

В Рос-он-Си (Великобритания) разгорелся конфликт из-за гостевого дома, который мешает жителям и нарушает их частную жизнь. Здание было возведено без разрешения на территории с роскошной недвижимостью.

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Высокая башня нависает над соседними домами, лишая местных жителей уединения и вызывая раздражение из-за постоянного шума, яркого освещения и ощущения, что за ними наблюдают. Об этом пишет The Sun.

Владельцу элитного дома для отпуска в Рос-он-Си, Северный Уэльс, приказали снести массивную 13-метровую пристройку, прозванную местными жителями "сторожевой башней тюремного лагеря", после многочисленных жалоб соседей.

Здание было возведено без разрешения на территории с роскошной недвижимостью стоимостью 700,000 фунтов стерлингов (4 млрд 344 тысячи гривен) сдаваемой через Airbnb по 5,000 фунтов (288 тысяч гривен) в неделю. Башня возвышается над прилегающими домами, нарушая частную жизнь местных жителей и вызывая недовольство из-за шума, света и чувства вторжения.

Сооружение, построенное в саду арендованного через Airbnb жилья, разгневанные соседи сравнили со "сторожевой башней тюремного лагеря" Фото: SWNS

Сосед Ник Уитмор рассказал, что злополучная "садовая комната" буквально нависает над его домом, а с платформы видно спальню его дочери. Семья, по его словам, страдает от постоянного дискомфорта, а власти, несмотря на отказ в планировании и истекший срок апелляции, допустили повторную подачу аналогичной заявки.

"Мы живем в этом кошмаре уже 15 месяцев. Совет Конви бездействует, а жители теряют покой", — пожаловался он.

Строение сравнили с вышкой лагеря военнопленных. Другие соседи, Стивен и Хейзел Уолберн, в обращении к городским властям назвали его "властным, чуждым и нелепым".

Ранее компания JAM Domestic Properties, владеющая недвижимостью, утверждала, что постройка не нарушает личное пространство и полностью соответствует исходному разрешению.

Тем не менее 17 июня 2025 года владельцу было официально вручено предписание о сносе, на апелляцию отведено 10 недель.

Ранее Фокус сообщал, что современная вилла с мостом посреди пустыни поражает покупателей. Дом с четырьмя спальнями и панорамными окнами от пола до потолка буквально парит над ручьями, протекающими под участком.

Также стало известно, что супруги выбрали необычный цвет для покраски дома и удивили соседей. Пара из Мичигана (США) покрасила свое жилье в яркий фиолетовый цвет, не ожидая, что это вызовет бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Супруги даже получили анонимный подарок.