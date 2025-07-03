Сусіди мільйонери: крихітна комора прибиральника коштує, як половина особняка (фото)

Однокімнатну квартиру площею всього 11,7 квадратних метрів, розташовану в престижному районі Кенсингтон у Лондоні, продали за 250 000 фунтів стерлінгів (понад 14 млн гривень).

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Попри майбутній продаж, 47-річний Сезар Мендес, нинішній орендар, сподівається залишитися в ній, називаючи її "фантастичним місцем". Про це пише Talker.news.

"Мені подобається це місце. Дуже зручне. Я часто бачу короля Чарльза і принца Вільяма", — зізнався він в інтерв'ю.

Квартира, зроблена з колишньої комори прибиральника, містить спальню, кухню і вітальню: все це в одному просторі, що максимально використовує висоту приміщення. Є й ванна кімната, до якої веде вузький коридор.

Мендес називає головною перевагою квартири її розташування: п'ять хвилин до Гайд-парку і 15 хвилин на велосипеді до роботи в Мейфері. Сусіди — мільйонери з Китаю та Італії, будівля містить лише вісім квартир.

"Це дуже центральне місце. Приголомшливе розташування", — підкреслює Мендес.

Однокімнатна квартира площею всього 11,7 квадратних метрів Фото: SWNS

Однак життя в такій тісноті вимагає дисципліни.

"Якщо все неорганізовано, місця немає, і можна збожеволіти. Немає навіть пральної машини, одяг доводиться носити в хімчистку", — зізнається він.

Колишній власник квартири, Нік Міннс, який прожив у ній шість місяців, згадує, як навіть влаштовував вечірки. Наприклад, на сходах, оскільки саму квартиру називав "шафою для напоїв".

Агент з нерухомості Нік Гонт з Purplebricks підкреслює рідкість такої пропозиції.

"Нерухомість у такому престижному районі за такою ціною — це велика рідкість. Не дивно, що її швидко купили", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що сучасна вілла з мостом посеред пустелі вражає покупців. Будинок із чотирма спальнями і панорамними вікнами від підлоги до стелі буквально ширяє над струмками, що протікають під ділянкою.

Також стало відомо, що подружжя обрало незвичний колір для фарбування будинку і здивувало сусідів. Пара з Мічигану (США) пофарбувала своє житло в яскравий фіолетовий колір, не очікуючи, що це викличе бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж. Подружжя навіть отримало анонімний подарунок.