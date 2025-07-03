Соседи миллионеры: крошечная кладовка уборщика стоит, как половина особняка (фото)

Однокомнатная квартира площадью всего 11,7 квадратных метров, расположенная в престижном районе Кенсингтон в Лондоне, была продана за 250 000 фунтов стерлингов (более 14 млн гривен).

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Несмотря на предстоящую продажу, 47-летний Сезар Мендес, нынешний арендатор, надеется остаться в ней, называя ее "фантастическим местом". Об этом пишет Talker.news.

"Мне нравится это место. Очень удобное. Я часто вижу короля Чарльза и принца Уильяма", — признался он в интервью.

Квартира сделанная из бывшей кладовки уборщика, включает в себя спальню, кухню и гостиную: все это в одном пространстве, максимально использующем высоту помещения. Есть и ванная комната, в которую ведет узкий коридор.

Мендес называет главным преимуществом квартиры ее расположение: пять минут до Гайд-парка и 15 минут на велосипеде до работы в Мейфэре. Соседи — миллионеры из Китая и Италии, здание включает всего восемь квартир.

"Это очень центральное место. Потрясающее расположение", — подчеркивает Мендес.

Однокомнатная квартира площадью всего 11,7 квадратных метров Фото: SWNS

Однако жизнь в такой тесноте требует дисциплины.

"Если все неорганизовано, места нет, и можно сойти с ума. Нет даже стиральной машины, одежду приходится носить в химчистку", — признается он.

Бывший владелец квартиры, Ник Миннс, проживший в ней шесть месяцев, вспоминает, как даже устраивал вечеринки. Например, на лестнице, так как саму квартиру называл "шкафом для напитков".

Агент по недвижимости Ник Гонт из Purplebricks подчеркивает редкость подобного предложения.

"Недвижимость в таком престижном районе по такой цене — это большая редкость. Неудивительно, что ее быстро купили", — добавил он.

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