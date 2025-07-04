Супруги переделали гараж в дом для сына, а потом сделали на этом бизнес (фото)

Во Флориде (США) семья Стармеров превратила заброшенный гараж в уютную студию, чтобы помочь сыну построить бизнес с нуля. Спустя уже год они использовали дом для получения дополнительного дохода.

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Общий бюджет составил около 69 000 долларов (почти 2,9 млн гривен), что было больше, чем планировалось, но все же гораздо дешевле, чем нанимать подрядчиков. Об этом пишет Bussines Insider.

Кристина и Джефф Стармер из Джексонвилля, штат Флорида, пошли на нестандартный шаг ради будущего своего сына. Когда 21-летний Лайман сообщил, что после окончания школы хочет запустить стартап на базе искусственного интеллекта, родители решили, что вместо съема квартиры он получит собственное жилье прямо у них во дворе.

Идея родилась осенью 2022 года, когда стало понятно, что их сыну придется выбирать между арендой жилья и инвестициями в проект.

"У него не было денег, а мы знали, как дорого сейчас стоит аренда", — вспоминает Кристина. Вместе с мужем она решила переделать старый, частично достроенный гараж в полноценную квартиру-студию.

Семья Стармеров превратила заброшенный гараж в уютную студию Фото: Her Home Reno

Гараж площадью 35 квадратных метров, в котором хранились велосипеды, холодильник и тренажеры, за четыре месяца превратился в стильное и функциональное жилье. Родители взяли на себя функции подрядчиков, выполнили почти все работы самостоятельно, а их дочь Хлоя помогала с дизайном. Лайман, несмотря на плотный график, тоже участвовал: укладывал плитку, делал деревянные рамы, собирал мебель.

Студия получилась настоящей маленькой квартирой: кухня с островом и посудомоечной машиной, гостиная зона с высокими потолками и винтажным интерьерным окном из старой двери начала 20 века, спальня с отдельной ванной комнатой, а также стиральная машина и сушилка. Чтобы сэкономить на ремонте, ванную комнату просто приподняли над полом, не затрагивая бетон. А кладовку соорудили прямо внутри стены.

"Мы хотели, чтобы все казалось просторным, уютным и функциональным, несмотря на ограниченное пространство", — говорит Кристина.

Общий бюджет составил около 69 000 долларов (почти 2,9 млн гривен), что было больше, чем планировалось, но все же гораздо дешевле, чем нанимать подрядчиков. Аналогичный проект на рынке стоил бы около 120 000 (около 5 млн гривен).

Студия получилась настоящей маленькой квартирой Фото: Her Home Reno Спальня с отдельной ванной комнатой, а также стиральная машина и сушилка Фото: Her Home Reno

Для Лаймана это решение стало судьбоносным: почти два года он жил в студии без арендной платы, инвестируя каждый доллар в развитие Deli — платформы, которая с помощью ИИ помогает людям находить жилье.

"Мои родители дали мне то, чего почти ни у кого нет в начале — взлетную полосу", — признался он.

Когда проект завершился, семья поделилась видео о трансформации гаража в TikTok. Ролики стали вирусными, собрав миллионы просмотров. Люди начали спрашивать чертежи, советы, планы — и тогда Кристина, Джефф и Хлоя решили запустить сайт Her Home Reno, где теперь продают планы по переоборудованию гаражей, а с июня 2025 года — и онлайн-курс для желающих повторить их опыт.

Сейчас студия свободна. Лайман уехал в Нью-Йорк, а Кристина с мужем планируют сдавать помещение через Airbnb. Из семейного проекта поддержки сына это начинание превратилось в новый источник дохода.

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