Жінка переїхала в новий будинок і помітила, що за нею стежать: поліція знайшла стіл у лісі

Жінка, яка переїхала в будинок біля лісу, стверджує, що за її парканом хтось живе і спостерігає за нею. Поліція виявила в заростях ознаки того, що там справді хтось перебував.

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Нещодавній переїзд у затишний будинок біля лісу для популярної TikTok-блогерки обернувся справжнім трилером. Жінка з ніком @cassidyyyyy007 стверджує, що за високим парканом її ділянки хтось потайки живе і спостерігає за нею. Історія вже зібрала понад 1,2 мільйона переглядів.

У першому відео від 11 червня Кессіді показала глядачам свій новий задній двір, оточений густими деревами.

"Ми щойно переїхали в новий будинок і майже впевнені, що хтось живе за нашим парканом. Я весь час бачу, як хтось стоїть там і спостерігає, а потім зникає", — зізналася вона.

У ролику видно, як її собаки насторожено біжать уздовж огорожі й гавкають у бік лісу.

"Справа навіть не в лісі — а в тому, що за нами постійно стежать", — додала жінка.

Пізніше, 13 червня, вона опублікувала друге відео, де показала, як поліцейські залишають лісову зону за ділянкою. За її словами, у заростях було знайдено стіл та інші предмети, що вказують на присутність людини.

Співробітники поліції знайшли в лісі стіл Фото: TikTok

Підписники активно обговорювали ситуацію в коментарях. Хтось припустив, що за парканом міг ховатися бездомний, а хтось нагадав про можливу загрозу.

"У нас у лісі теж хтось жив. Виявилося, він був у розшуку", — написав один із глядачів.

Жінка запевнила, що звернулася по допомогу в поліцію і вживає заходів безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив "найпотворніший будинок на вулиці" і перетворив його на затишне житло. Еш Мацціна з Лондона (Англія) кардинально змінив занедбану вікторіанську споруду. За два роки він своїми руками перетворив похмуру терасу на стильне і затишне житло, здивувавши людей з усього світу.

Також стало відомо, що у США продають незвичайний будинок на випадок ядерного удару. Колишня ракетна шахта Atlas E з 1950-х років стала найбільш популярним об'єктом нерухомості. Підземний рівень, розрахований на виживання в разі ядерної атаки, оснащений індустріальною кухнею, житловими приміщеннями та ліфтом.