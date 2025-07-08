Женщина переехала в новый дом и заметила, что за ней следят: полиция нашла стол в лесу

Женщина, переехавшая в дом у леса, утверждает, что за ее забором кто-то живет и наблюдает за ней. Полиция обнаружила в зарослях признаки того, что там действительно кто-то находился.

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Недавний переезд в уютный дом у леса для популярной TikTok-блогерши обернулся настоящим триллером. Женщина с ником @cassidyyyy007 утверждает, что за высоким забором ее участка кто-то скрытно живет и наблюдает за ней. История уже собрала более 1,2 миллиона просмотров.

В первом видео от 11 июня Кэссиди показала зрителям свой новый задний двор, окруженный густыми деревьями.

"Мы только что переехали в новый дом и почти уверены, что кто-то живет за нашим забором. Я все время вижу, как кто-то стоит там и наблюдает, а потом исчезает", — призналась она.

В ролике видно, как ее собаки настороженно бегут вдоль ограды и лают в сторону леса.

"Дело даже не в лесу — а в том, что за нами постоянно следят", — добавила женщина.

Позже, 13 июня, она опубликовала второе видео, где показала, как полицейские покидают лесную зону за участком. По ее словам, в зарослях был найден стол и другие предметы, указывающие на присутствие человека.

Сотрудники полиции нашли в лесу стол Фото: TikTok

Подписчики активно обсуждали ситуацию в комментариях. Кто-то предположил, что за забором мог скрываться бездомный, а кто-то напомнил о возможной угрозе.

"У нас в лесу тоже кто-то жил. Оказалось, он был в розыске", — написал один из зрителей.

Женщина заверила, что обратилась за помощью в полицию и предпринимает меры безопасности.

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