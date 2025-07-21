Новый тренд: девушка сменила квартиру в столице на дом в деревне (фото)

Тори Хэлман и ее партнер Роб Оверолл переехали из Лондона в деревню Уинтерли в Чешире, чтобы улучшить качество жизни. Отказавшись от городской суеты, высокой аренды и пробок, пара купила дом, завела собаку и наладила удаленную работу.

Related video

Новая жизнь оказалась не только тише, но и безопаснее. Об этом пишет Express.

Переезд из шумного мегаполиса в уютную деревню оказался лучшим решением для Тори Хэлман и ее бойфренда Роба Оверолла. После почти десяти лет жизни в столице Англии пара сменила тесную квартиру с мышами и вечеринками за стенкой на собственный дом в графстве Чешир, и теперь наслаждается тишиной, безопасностью и новыми возможностями.

31-летняя Тори и 30-летний Роб уехали из Лондона после долгого путешествия по Южной Америке, во время которого они осознали, что городская суета им больше не подходит. Они приобрели четырехкомнатный дом за 650 тысяч фунтов (36 млн 800 тысяч гривен) в деревне Уинтерли, недалеко от Сандбаха, и начали новую главу своей жизни.

"Раньше я жила в квартире с подругами — это была настоящая лачуга, где мою комнату взломали и унесли все. Были мыши, грязь, шум. Даже после переезда с Робом мы продолжали снимать за 1500 фунтов (84 тысячи гривен) в месяц в Клэпхеме и почти каждое утро стояли в пробках. Это было невыносимо", — вспоминает Тори.

Тори Хэлман вместе со своей собакой Фото: Express

Теперь, работая удаленно, британка чувствует, как изменилась ее жизнь. А Роб, инженер по обработке данных, наведывается в Лондон лишь раз в неделю.

"Когда я закрываю ноутбук — я действительно заканчиваю работу. А не продолжаю чувствовать себя частью гонки", — сказал он.

Новая жизнь оказалась не только тише, но и безопаснее. Пара признается, что теперь может забыть закрыть заднюю дверь и не переживать об этом. У них появился щенок по кличке Инка, собственный сад и возможность выращивать овощи — то, о чем в Лондоне можно было только мечтать.

Тори скучает по разнообразию лондонской кухни, она уверена, что выиграла гораздо больше Фото: Express

Хотя Тори скучает по разнообразию лондонской кухни, она уверена, что выиграла гораздо больше.

"Мы могли бы остаться в столице, но нам пришлось бы многим пожертвовать. Здесь у нас настоящая жизнь, пространство и спокойствие", — отметила британка.

Сегодня Тори активно продвигает инициативу Women in PR, доказывая, что успешная карьера возможна и за пределами столицы. А история ее переезда стала частью кампании, призванной привлечь внимание к медиаиндустрии северных регионов, таких как Манчестер.

"Люди должны знать, что за пределами Лондона можно жить достойной жизнью", — подытожила Тори.

Ранее Фокус сообщал, что супруги переделали гараж в дом для сына, а потом сделали на этом бизнес. Общий бюджет составил около 69 000 долларов (почти 2,9 млн гривен), что было больше, чем планировалось, но все же гораздо дешевле, чем нанимать подрядчиков

Также стало известно, что женщина переехала в новый дом и заметила, что за ней следят. Она утверждает, что за ее забором кто-то живет и наблюдает за ней. Полиция обнаружила в зарослях признаки того, что там действительно кто-то находился.