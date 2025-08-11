По сусідству із зірками: жінка живе в крихітному плавучому будинку на "секретному острові"

Мешканка Великої Британії на ім'я Лінда розповіла про своє незвичайне життя на маленькому острові Таггс на річці Темзі, де колись жили відомі рок-зірки та дитячі письменники.

Британка створила тропічний оазис у невеликому будинку на воді поруч із секретним островом у Великій Британії. Про це пише The Sun.

Острів завдовжки всього 400 метрів відомий своєю відокремленістю і мальовничими краєвидами. Тут заборонено зведення нових будівель, а потрапити на нього можна лише вузьким автомобільним мостом. У різний час на Таггсі жили автор "Пітера Пена" Дж. М. Баррі, театральний дует Гілберт і Салліван, а також гітарист Pink Floyd Девід Гілмор, який перетворив свій будинок "Асторія" на студію звукозапису.

Лінда, уродженка Південної Африки, купила свій плавучий будинок 2019 року. Побудоване в 1980-х житло вона повністю знесла і 2024 року відродила у вигляді "тропічного оазису". Тепер до її будинку веде алея, що потопає в екзотичних рослинах, а з панорамних вікон відкривається вид на Темзу і лагуну.

Невеликий будинок зовні Фото: The Sun Невеликий будинок усередині Фото: The Sun

Всередині, попри скромні 60 квадратних метрів, є двоспальне ліжко з балдахіном, простора вітальня з видом на воду і навіть сауна. На даху розташована тераса для засмаги, де Лінда та її чоловік проводять літні дні.

"Тут особлива атмосфера — тиша, природа і жодного поспіху. Я люблю сидіти біля вікна з кавою і спостерігати за лебедями", — поділилася господиня.

Лінда також володіє двома сусідніми плавучими будинками, які здає туристам. Це дало їй змогу піти з роботи в офісі та зосередитися на прийомі гостей і управлінні нерухомістю.

За її словами, життя на острові — це рідкісне поєднання усамітнення і близькості до центру Лондона, де лише за пів години їзди можна опинитися серед театрів і визначних пам'яток, а повернувшись додому, знову зануритися в спокій лагуни.

