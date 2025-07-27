"Усі в шоці": дівчина показала своє затишне житло в бабусиному саду (фото, відео)

Молода британка відмовилася від оренди квартири й переїхала в невеликий будиночок площею 28 кв. м, побудований її бабусею в саду. Завдяки цьому дівчина накопичила значну суму для купівлі власного житла.

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Еліза накопичила 10 000 фунтів стерлінгів (562 тисячі гривень), живучи в саду бабусі. Дівчина ділиться своїми історіями в TikTok. В одному зі своїх відео вона показала не великий, але затишний будиночок.

22-річна агентка з нерухомості Еліз Холт із Манчестера (Англія) знайшла нестандартний спосіб накопичити на власне житло. Вона вже чотири роки живе в маленькій "бабусиній прибудові" на ділянці своєї 71-річної бабусі Беверлі.

Ця однокімнатна прибудова площею всього 300 кв. футів (близько 28 кв. м) була побудована за 17 000 фунтів стерлінгів (956 тисяч гривень) для прабабусі Елізи — Вінні, а після її смерті стала ігровою кімнатою. Тимчасово переїхавши до бабусі, поки ремонтувала кімнату в будинку батьків, Еліз вирішила залишитися.

За цей час дівчина накопичила £10 000 (562 тисячі гривень) на початковий внесок за іпотеку і заощадила близько £19 000 (понад 1 млн гривень) на оренді. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в її районі становить £605 (34 тисячі гривень) на місяць. "Коли я кажу, що живу в саду в бабусі, люди дивуються і вважають це крутим. Це дало мені незалежність і спокій, адже вдома троє молодших братів і сестер", — зізнається Еліз.

Перебудова, яку перетворили на затишне житло Фото: SWNS

Зараз вона живе в прибудові з бойфрендом-інженером Лукасом і двома котами — Кальвіном і Сімбою.

За її словами, бабуся та її чоловік Марк нещодавно оновили кухню, а вона обставила житло на свій смак.

"Якби мені довелося знімати квартиру, я б точно не змогла накопичити на власне житло", — додала дівчина.

Зараз британка мешкає в прибудові з бойфрендом-інженером Лукасом і двома котами — Кальвіном і Сімбою Фото: SWNS

Еліз планує переїхати у власний будинок до кінця року, а бабусину прибудову передати молодшому братові, якому скоро виповниться 18 років.

"Усі люди в шоці, коли дізнаються, що я живу в саду в бабусі. Але ми щасливі, що в нас є таке рішення", — каже вона.

Раніше Фокус повідомляв, що вперше за 80 років на продаж виставлено приватний острів із замком і фермою. За словами рієлторів, він багатий на природні чудеса, спадщину і потенціал. Острів Шуна з вісьмома житловими будинками й власним вертолітним майданчиком вперше за 80 років виставлено на продаж за 5,5 млн фунтів.

Також стало відомо, що дівчина змінила квартиру в столиці на будинок у селі. Торі Гелман та її партнер Роб Оверолл переїхали з Лондона до Вінтерлі, щоб поліпшити якість життя. Відмовившись від міської метушні, високої оренди та заторів, пара купила будинок, завела собаку і налагодила віддалену роботу.