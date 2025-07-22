Уперше за 80 років: на продаж виставлено приватний острів із замком і фермою

Шотландський острів Шуна з руїнами замку, фермою, вісьмома житловими будинками й власним вертолітним майданчиком уперше за 80 років виставлено на продаж за 5,5 млн фунтів (майже 310 млн гривень).

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Автономний острів з 1945 року належить родині Галлі. За словами рієлторів, острів багатий на природні чудеса, спадщину та потенціал. Про це пише The Sun.

Шотландський острів Шуна, площею понад 1100 акрів, уперше за вісім десятиліть виставлено на продаж. Ця унікальна пропозиція включає руїни замку з панорамним видом на узбережжя, ферму, вісім житлових будинків і навіть вертолітний майданчик.

Розташований недалеко від узбережжя Аппіна (Аргайл і Б'ют), острів Шуна з 1945 року належить родині Галлі. За словами Джима Галлі, який виріс на острові, дитинство серед білосніжних пляжів було "ідилією". Тепер, коли нинішні керівники островом йдуть з посади, сім'я вирішила продати володіння за 5,5 млн фунтів стерлінгів (майже 310 млн гривень).

Згідно з агентствами Sotheby "s International Realty і Knight Frank, покупцеві відкривається рідкісна можливість Фото: Knight Frank

Згідно з агентствами Sotheby's International Realty і Knight Frank, покупцеві відкривається рідкісна можливість. За словами рієлторів, острів багатий на природні чудеса, спадщину і потенціал. Він ідеально підходить як для регенеративного туризму, так і для створення сімейного маєтку.

Особливості острова Шуна:

Руїни замку початку XX століття з можливістю реконструкції (за погодженням з владою);

Чинний аграрний бізнес та оренда будинків для відпочинку;

Місцева екосистема: олені, лані, орли, морські свині;

Традиції сільського спорту та полювання;

Повністю автономна система енергопостачання: сонячні панелі, вітряні турбіни, акумулятори та резервні генератори;

Приватний причал, елінги та вертолітний майданчик;

Транспортна доступність — 55 миль до аеропорту Глазго, можливість дістатися по воді або вертольотом.

На острові розташовано вісім будинків із загальною місткістю до 52 осіб, що робить його ідеальним для проживання великої родини або розвитку готельного бізнесу. Перші перегляди об'єкта розпочнуться вже наступного тижня.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя переробило гараж на будинок для сина, а потім зробило на цьому бізнес. Загальний бюджет склав близько 69 000 доларів (майже 2,9 млн гривень), що було більше, ніж планувалося, але все ж набагато дешевше, ніж наймати підрядників

Також стало відомо, що жінка переїхала в новий будинок і помітила, що за нею стежать. Вона стверджує, що за її парканом хтось живе і спостерігає за нею. Поліція виявила в заростях ознаки того, що там дійсно хтось перебував.