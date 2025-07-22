Впервые за 80 лет: на продажу выставлен частный остров с замком и фермой

Шотландский остров Шуна с руинами замка, действующей фермой, восемью жилыми зданиями и собственной вертолетной площадкой впервые за 80 лет выставлен на продажу за 5,5 млн фунтов (почти 310 млн гривен).

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Автономный остров с 1945 года принадлежит семье Галли. По словам риэлторов, остров богат природными чудесами, наследием и потенциалом. Об этом пишет The Sun.

Шотландский остров Шуна, площадью более 1100 акров, впервые за восемь десятилетий выставлен на продажу. Это уникальное предложение включает руины замка с панорамным видом на побережье, действующую ферму, восемь жилых зданий и даже вертолетную площадку.

Расположенный недалеко от побережья Аппина (Аргайл и Бьют), остров Шуна с 1945 года принадлежит семье Галли. По словам Джима Галли, выросшего на острове, детство среди белоснежных пляжей было "идиллией". Теперь, когда нынешние управляющие островом уходят с поста, семья решила продать владение за 5,5 млн фунтов стерлингов (почти 310 млн гривен).

Согласно агентствам Sotheby"s International Realty и Knight Frank, покупателю открывается редкая возможность Фото: Knight Frank

Согласно агентствам Sotheby’s International Realty и Knight Frank, покупателю открывается редкая возможность. По словам риэлторов, остров богат природными чудесами, наследием и потенциалом. Он идеально подходит как для регенеративного туризма, так и для создания семейного поместья.

Особенности острова Шуна:

Руины замка начала XX века с возможностью реконструкции (по согласованию с властями);

Действующий аграрный бизнес и аренда домов для отдыха;

Местная экосистема: олени, лани, орлы, морские свиньи;

Традиции сельского спорта и охоты;

Полностью автономная система энергоснабжения: солнечные панели, ветряные турбины, аккумуляторы и резервные генераторы;

Частный причал, эллинги и вертолетная площадка;

Транспортная доступность — 55 миль до аэропорта Глазго, возможность добраться по воде или вертолетом.

На острове расположено восемь домов с общей вместимостью до 52 человек, что делает его идеальным для проживания большой семьи или развития гостиничного бизнеса. Первые просмотры объекта начнутся уже на следующей неделе.

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