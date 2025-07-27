"Все в шоке": девушка показала свое уютное жилье в бабушкином саду (фото, видео)

Молодая британка отказалась от аренды квартиры и переехала в небольшой домик площадью 28 кв. м, построенный ее бабушкой в саду. Благодаря этому девушка накопила значительную сумму для покупки собственного жилья.

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Элиза накопила 10 000 фунтов стерлингов (562 тысячи гривен), живя в саду бабушки. Девушка делится своими историями в TikTok. В одном из своих видео она показала не большой, но уютный домик.

22-летняя агент по недвижимости Элиз Холт из Манчестера (Англия) нашла нестандартный способ накопить на собственное жилье. Она уже четыре года живет в маленькой "бабушкиной пристройке" на участке своей 71-летней бабушки Беверли.

Эта однокомнатная пристройка площадью всего 300 кв. футов (около 28 кв. м) была построена за 17 000 фунтов стерлингов (956 тысяч гривен) для прабабушки Элизы — Винни, а после ее смерти стала игровой комнатой. Временно переехав к бабушке, пока ремонтировала комнату в доме родителей, Элиз решила остаться.

За это время девушка накопила £10 000 (562 тысячи гривен) на первоначальный взнос за ипотеку и сэкономила около £19 000 (больше 1 млн гривен) на аренде. Средняя стоимость съема однокомнатной квартиры в ее районе составляет £605 (34 тысячи гривен) в месяц. "Когда я говорю, что живу в саду у бабушки, люди удивляются и считают это крутым. Это дало мне независимость и покой, ведь дома трое младших братьев и сестер", — признается Элиз.

Престройка, которую превратили в уютное жилье Фото: SWNS

Сейчас она живет в пристройке с бойфрендом-инженером Лукасом и двумя котами — Кальвином и Симбой.

По ее словам, бабушка и ее муж Марк недавно обновили кухню, а она обставила жилье по своему вкусу.

"Если бы мне пришлось снимать квартиру, я бы точно не смогла накопить на собственное жилье", — добавила девушка.

Сейчас британка живет в пристройке с бойфрендом-инженером Лукасом и двумя котами — Кальвином и Симбой Фото: SWNS

Элиз планирует переехать в собственный дом к концу года, а бабушкину пристройку передать младшему брату, которому скоро исполнится 18 лет.

"Все люди в шоке, когда узнают, что я живу в саду у бабушки. Но мы счастливы, что у нас есть такое решение", — говорит она.

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