По соседству со звездами: женщина живет в крошечном плавучем доме на "секретном острове"

Жительница Великобритании по имени Линда рассказала о своей необычной жизни на маленьком острове Таггс на реке Темзе, где когда-то жили известные рок-звезды и детские писатели.

Британка создала тропический оазис в небольшом доме на воде рядом с секретным островом в Великобритании. Об этом пишет The Sun.

Остров длиной всего 400 метров известен своей уединенностью и живописными видами. Здесь запрещено возведение новых зданий, а попасть на него можно лишь по узкому автомобильному мосту. В разное время на Таггсе жили автор "Питера Пэна" Дж. М. Барри, театральный дуэт Гилберт и Салливан, а также гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор, превративший свой дом "Астория" в студию звукозаписи.

Линда, уроженка Южной Африки, купила свой плавучий дом в 2019 году. Построенное в 1980-х жилье она полностью снесла и в 2024 году возродила в виде "тропического оазиса". Теперь к ее дому ведет аллея, утопающая в экзотических растениях, а из панорамных окон открывается вид на Темзу и лагуну.

Небольшой дом снаружи Фото: The Sun Небольшой дом внутри Фото: The Sun

Внутри, несмотря на скромные 60 квадратных метров, есть двуспальная кровать с балдахином, просторная гостиная с видом на воду и даже сауна. На крыше расположена терраса для загара, где Линда и ее муж проводят летние дни.

"Здесь особая атмосфера — тишина, природа и никакой спешки. Я люблю сидеть у окна с кофе и наблюдать за лебедями", — поделилась хозяйка.

Линда также владеет двумя соседними плавучими домами, которые сдает туристам. Это позволило ей уйти с работы в офисе и сосредоточиться на приеме гостей и управлении недвижимостью.

По ее словам, жизнь на острове — это редкое сочетание уединения и близости к центру Лондона, где всего в получасе можно оказаться среди театров и достопримечательностей, а вернувшись домой — снова погрузиться в покой лагуны.

