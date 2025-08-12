Мужчину обязали снести летний домик после жалоб соседей: что он натворил (фото)

Жители британского городка Мартон-ин-Кливленд добились сноса летнего домика соседа, который, по их словам, мешал им шумом и нарушал правила застройки.

В Мартоне-ин-Кливленд, недалеко от Мидлсбро (Великобритания), 40-летнего Майкла Боу обязали демонтировать новый летний дом на заднем дворе после серии жалоб от соседей. По их словам, постройка больше напоминает частный бар, чем хозяйственную пристройку, и мешает им спокойно жить.

Летний дом, высотой почти три метра, был построен всего в 20 сантиметрах от забора соседей. Согласно британским строительным нормам, разрешение на строительство требуется, если здание выше 2,5 метра находится ближе двух метров к границе участка. Владелец обратился за ретроспективным одобрением уже после завершения работ, однако городской совет отказал, сочтя, что строение "значительно подавляет" соседние территории и негативно сказывается на условиях проживания.

Дебби Аллан, одна из жительниц улицы, направила письменную жалобу в совет Фото: The Sun

Соседи утверждают, что помещение используется для распития алкоголя и шумных встреч. Дебби Аллан, одна из жительниц улицы, направила письменную жалобу в совет.

"Похоже, это бар, а не офис. Там много стекла, звук отражается и усиливается, что мешает нам отдыхать", — заявила она.

По ее словам, некоторые соседи, работающие посменно, вынуждены ночевать у родственников, чтобы восстановиться после рабочих смен. Еще одна соседка, Луиза Финн, пожаловалась на потерю приватности, объяснив, что пристройка хорошо видна из ее гостиной, а также назвала ситуацию "источником стресса и беспокойства".

Майкл Боу категорически отрицает, что строение создает неудобства Фото: The Sun

Сам Майкл Боу категорически отрицает, что строение создает неудобства. Он утверждает, что летний дом был спроектирован как рабочее пространство, а его высота превышает допустимую норму лишь незначительно. По его словам, при проектировании учли расположение соседних домов, а цель строительства заключалась в создании удобного места для работы и отдыха.

"Я не чувствую, что сделал что-то плохое", — прокомментировал он ситуацию журналистам.

Теперь, после отказа совета, дело передано в инспекцию по планированию, которая должна в этом году рассмотреть апелляцию Боу. До вынесения решения городские власти готовят меры принудительного сноса спорной постройки.

