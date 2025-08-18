Девушке посоветовали бежать из съемного жилья после того, как заметили жуткие детали

Женщина, снявшая жилье через Airbnb, поделилась видео интерьера, который оказался пугающе похож на дом из популярной игры в жанре ужасов. Пользователи тут же посоветовали ей бежать.

Девушка по имени Кристен заселилась в дом, арендованный через Airbnb, и решила снять короткое видео для TikTok, показывая его комнаты.

Однако пользователи соцсети не на шутку встревожились, ведь интерьер оказался почти копией жуткого уровня Tanglewood Drive из хоррор-игры Phasmophobia. В игре группа игроков исследуют здания, где, по легенде, обитают призраки, и пытаются определить тип духа. Поэтому многие зрители предположили, что и в реальном доме "может скрываться нечто зловещее".

Особое внимание вызвало большое зеркало в коридоре — атрибут, часто появляющийся в игре как "проклятый предмет".

"Это специально? Не думаю, что смог бы там остаться", "Там есть проклятое зеркало", "Вам следует бежать оттуда", — писали встревоженные зрители.

Некоторые пользователи даже разыграли сцену из самой игры, рассуждая о "подсказках призрака" и предупреждая Кристен: "Оставьте блокнот, чтобы проверить, Deogen это или нет. Уходите, пока есть возможность".

При этом для обычного туриста дом мог показаться вполне стандартным загородным жильем. Сходство с локацией из Phasmophobia действительно заметно лишь тем, кто знаком с игрой.

Пользователи в комментариях пошутили, что ролик можно считать "идеальной рекламой" готовящейся экранизации игры. Известно, что фильм по Phasmophobia находится в разработке, но дата его выхода пока не объявлена.

