Дівчині порадили тікати з орендованого житла після того, як помітили моторошні деталі

Жінка, яка зняла житло через Airbnb, поділилася відео інтер'єру, що виявився лякаюче схожим на будинок із популярної гри в жанрі жахів. Користувачі тут же порадили їй тікати.

Дівчина на ім'я Крістен заселилася в будинок, орендований через Airbnb, і вирішила зняти коротке відео для TikTok, показуючи його кімнати.

Однак користувачі соцмережі не на жарт стривожилися, адже інтер'єр виявився майже копією моторошного рівня Tanglewood Drive з хорор-гри Phasmophobia. У грі група гравців досліджують будівлі, де, за легендою, мешкають примари, і намагаються визначити тип духу. Тому багато глядачів припустили, що і в реальному будинку "може ховатися щось зловісне".

Особливу увагу викликало велике дзеркало в коридорі — атрибут, що часто з'являється в грі як "проклятий предмет".

"Це спеціально? Не думаю, що зміг би там залишитися", "Там є прокляте дзеркало", "Вам слід бігти звідти", — писали стривожені глядачі.

Деякі користувачі навіть розіграли сцену з самої гри, міркуючи про "підказки примари" і попереджаючи Крістен: "Залиште блокнот, щоб перевірити, Deogen це чи ні. Ідіть, поки є можливість".

При цьому для звичайного туриста будинок міг здатися цілком стандартним заміським житлом. Схожість із локацією з Phasmophobia дійсно помітна лише тим, хто знайомий з грою.

Користувачі в коментарях пожартували, що ролик можна вважати "ідеальною рекламою" екранізації гри, що готується. Відомо, що фільм за Phasmophobia перебуває в розробці, але дата його виходу поки не оголошена.

