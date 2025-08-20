В старом доме нашли "капсулу времени", спрятанную почти 100 лет назад: что в ней было

Во время ремонта 125-летнего викторианского дома в Пенсильвании (США) пара обнаружила скрытую "капсулу времени", спрятанную почти сто лет назад. Внутри оказались детские рисунки, фантики от конфет, браслет дружбы и страницы из книги сказок.

Related video

30-летний Ник Алькарас и его партнерша купили дом 1900 года постройки почти случайно. Они сделали предложение по низкой цене "ради шутки", и оно было принято. Необычной историей мужчина поделился в одном из видео в TikTok.

Дом долго пустовал, а новые владельцы решили вдохнуть в него жизнь и начать масштабную реконструкцию.

Настоящей сенсацией стал момент, когда под лестничным столбом они нашли клочок бумаги, а затем целый тайник с артефактами. Среди них были обертки от конфет, детские рисунки, порванные страницы из книги сказок и браслет дружбы. На одном из листков стояла дата 1925 года. Благодаря исследованиям Алькарас узнал, что в доме тогда жили три девочки — Люси, Мэгги и Элеонора Эдель, и именно они, вероятно, создали "капсулу времени".

Помимо этого в доме нашли свадебные фотографии, открытки ко Дню святого Валентина 1950-х годов, старые газеты, садовые инструменты XIX века и даже большой мясницкий тесак, оставленный на балках в подвале.

"Мы хотим встроить все эти вещи в интерьер, чтобы почтить память прежних хозяев", — рассказал Алькарас.

История дома вызвала большой интерес в соцсетях. Видео с находками, опубликованное в TikTok, собрало более 2,2 миллиона просмотров, а подписчики назвали дом "самым атмосферным проектом года". В Instagram Алькарас делится фото жутковатого, но завораживающего интерьера, который постепенно приобретает новый облик.

По словам владельцев, работы предстоит еще много, ведь дом требует замены старой электропроводки, газовых линий и обновления сантехники. Самым сложным стал второй этаж. Пол в одном из углов медленно проваливался, и пришлось перестраивать всю конструкцию.

Несмотря на трудности, Алькарас уверен, что их усилия того стоят.

"Каждый день мы снимаем новые слои и видим настоящую красоту дома. Иногда я шепчу его стенам: "Спасибо, вы прекрасны" или что теперь они в надежных руках", — добавил американец.

Ранее Фокус сообщал, что девушке посоветовали бежать из съемного жилья после того, как заметили жуткие детали. Женщина, снявшая жилье через Airbnb, поделилась видео интерьера, который оказался пугающе похож на дом из популярной игры в жанре ужасов.

Также стало известно, что владелец знаменитого дома посреди трассы покинул жилье. Его семья не выдержала постоянного шума от машин, проезжающих мимо их жилища круглые сутки.