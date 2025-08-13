Жінка подумала, що змахує павутину, а знайшла діамант за $27 000 (фото)

Мішеррі Фокс зі США три тижні шукала камінь для своєї обручки й в останній день натрапила на діамант, прийнявши його за павутину. Експерти оцінили камінь приблизно у 27 тисяч доларів (понад 1,1 млн гривень).

За словами американки, радість була настільки сильною, що вона спочатку розплакалася, а потім почала сміятися. Про це пише The Independent.

В американському штаті Арканзас жінка випадково виявила дорогоцінний камінь вагою 2,3 карата, який експерти оцінили приблизно у 27 тисяч доларів (понад 1,1 млн гривень). Знахідка сталася в державному парку "Кратер алмазів", одному з небагатьох місць у світі, де відвідувачі можуть самостійно шукати й забирати знайдені алмази.

Мішеррі Фокс із Нью-Йорка вирушила в парк з метою знайти камінь для своєї обручки. За її словами, вона хотіла, щоб символ шлюбу був пов'язаний не тільки з матеріальною цінністю, а й із наполегливою працею. Протягом трьох тижнів дівчина щодня оглядала ділянку парку, а останнього дня помітила на землі щось, схоже на вкрите росою павутиння.

"Я штовхнула "павутину", і, коли вона продовжувала блищати, зрозуміла, що це камінь. Я ніколи раніше не тримала в руках справжній діамант, але він мав чудовий вигляд", — розповіла Фокс.

Жінка дала каменю ім'я "Діамант Фокс-Баллу" — на честь свого і прізвища партнера Фото: Arkansas State Parks

Співробітники Центру алмазних відкриттів підтвердили, що знахідка виявилася білим, або безбарвним, діамантом вагою 2,3 карата, приблизно з людське ікло. За словами Фокс, радість була настільки сильною, що вона спочатку розплакалася, а потім почала сміятися.

Жінка дала каменю ім'я "Діамант Фокс-Баллу" — на честь свого і прізвища партнера. Знайдений дорогоцінний камінь вона планує вставити в каблучку для заручин, яку партнер пообіцяв подарувати тільки після того, як вона виконає свою мету.

За даними адміністрації парку, тільки 2025 року тут було зареєстровано 366 знайдених алмазів, з яких лише 11 важили понад один карат. З моменту першого відкриття алмазів 1906 року на території "Кратера алмазів" виявлено понад 75 000 каменів.

