Женщина подумала, что смахивает паутину, а нашла бриллиант за $27 000 (фото)

Мишерри Фокс из США три недели искала камень для своего обручального кольца и в последний день наткнулась на бриллиант, приняв его за паутину. Эксперты оценили камень примерно в 27 тысяч долларов (более 1,1 млн гривен).

Related video

По словам американки, радость была настолько сильной, что она сначала расплакалась, а потом начала смеяться. Об этом пишет The Independent.

В американском штате Арканзас женщина случайно обнаружила драгоценный камень весом 2,3 карата, который эксперты оценили примерно в 27 тысяч долларов (более 1,1 млн гривен). Находка произошла в государственном парке "Кратер алмазов", одном из немногих мест в мире, где посетители могут самостоятельно искать и забирать найденные алмазы.

Мишерри Фокс из Нью-Йорка отправилась в парк с целью найти камень для своего обручального кольца. По ее словам, она хотела, чтобы символ брака был связан не только с материальной ценностью, но и с упорным трудом. В течение трех недель девушка ежедневно осматривала участок парка, а в последний день заметила на земле нечто, похожее на покрытую росой паутину.

"Я пнула "паутину", и, когда она продолжала блестеть, поняла, что это камень. Я никогда раньше не держала в руках настоящий бриллиант, но он выглядел восхитительно", — рассказала Фокс.

Женщина дала камню имя "Бриллиант Фокс-Баллу" — в честь своей и фамилии партнера Фото: Arkansas State Parks

Сотрудники Центра алмазных открытий подтвердили, что находка оказалась белым, или бесцветным, бриллиантом весом 2,3 карата, примерно с человеческий клык. По словам Фокс, радость была настолько сильной, что она сначала расплакалась, а потом начала смеяться.

Женщина дала камню имя "Бриллиант Фокс-Баллу" — в честь своей и фамилии партнера. Найденный драгоценный камень она планирует вставить в помолвочное кольцо, которое партнер пообещал подарить только после того, как она выполнит свою цель.

По данным администрации парка, только в 2025 году здесь было зарегистрировано 366 найденных алмазов, из которых лишь 11 весили более одного карата. С момента первого открытия алмазов в 1906 году на территории "Кратера алмазов" обнаружено свыше 75 000 камней.

Ранее Фокус сообщал, что вдова нашла спрятанные мужем $50 000 в теннисных мячах. Спустя 40 дней после похорон она решила начать уборку, и наткнулась на десятки старых теннисных мячей. Когда один из них странно зазвучал при перекатывании, она решила разрезать его.

Также стало известно, что мужчина наткнулся на тайник с деньгами и вернул их владельцу. Житель США обнаружил более 40 тысяч долларов (1,6 млн гривен), спрятанных в старой печке, которую собирался сдать на металлолом. Вместо того чтобы оставить находку себе, он решил вернуть деньги законному владельцу, вызвав волну обсуждений в интернете.