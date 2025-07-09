Вдова нашла спрятанные мужем $50 000 в теннисных мячах: зачем он это делал

Женщина из США обнаружила более 50 тысяч долларов, спрятанных в теннисных мячах, когда убирала комнату своего покойного мужа.

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Женщина, недавно потерявшая мужа, и представить не могла, что его "комната для уединения" хранит поистине невероятную тайну. Об этом пишет Ecency.com.

Спустя 40 дней после похорон она решила начать уборку, и наткнулась на десятки старых теннисных мячей. Когда один из них странно зазвучал при перекатывании, она решила разрезать его. Изнутри выпала аккуратно сложенная пачка долларов. Так началась самая неожиданная находка женщины.

В каждом мячике были скрыты деньги, все аккуратно и одинаково уложено. Старая спортивная сумка, набитая мячами, оказалась "самодельным банковским хранилищем", в котором муж хранил свыше 50 000 долларов (примерно 2 млн гривен). При жизни он утверждал, что ему нужно "время наедине с собой", теперь стало ясно, что это время он тратил не только на размышления.

Женщина гадает до сих пор гадает почему ее муж решил использовать теннисные мячи. Было ли это желанием обойти банки, хитрым способом скрыть деньги или "просто игрой разума"? Единственное, что она точно знает — он всегда отказывался играть в теннис с соседями, и теперь причина стала понятна.

На найденные деньги вдова решила открыть фитнес-центр в его честь. Она добавила, что муж не оставил ни одной подсказки, и если бы не странный звук одного мячика, сокровище так и осталось бы спрятанным навсегда.

Ранее Фокус сообщал, что женщина отправилась в другую страну за мебелью для будущего дома. Ширли Беккер сэкономила более 18 тысяч фунтов (примерно 1 млн гривен), выбрав товары напрямую с фабрик.

Также стало известно, что мужчина наткнулся на тайник с деньгами и вернул их владельцу. Житель США обнаружил более 40 тысяч долларов (1,6 млн гривен), спрятанных в старой печке, которую собирался сдать на металлолом. Вместо того чтобы оставить находку себе, он решил вернуть деньги законному владельцу, вызвав волну обсуждений в интернете.