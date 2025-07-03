Цены сбивают с толку: женщина отправилась в другую страну за мебелью для будущего дома

Британка Ширли Беккер отправилась в Китай, чтобы купить мебель для своего будущего дома, и сэкономила более 18 тысяч фунтов (примерно 1 млн гривен), выбрав товары напрямую с фабрик.

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Британка Ширли Беккер нашла неожиданный способ сэкономить на обустройстве жилья. Женщина отправилась в Китай и обставила свою будущую квартиру мебелью с фабрик, минуя дорогие магазины на родине. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

После того как китайские поставщики начали активно продвигать свои товары в соцсетях на фоне роста пошлин в США, многие жители Великобритании заинтересовались возможностью покупать роскошные товары напрямую из Поднебесной. Одной из таких стала доктор Ширли Беккер, которая увидела видео в TikTok и решила в мае 2025 года отправиться в город Фошань, промышленную столицу Китая, известную своими мебельными производствами.

Сначала она сомневалась, стоит ли лететь за мебелью на другой конец света, но быстро изменила мнение, увидев роскошный журнальный столик за 150 фунтов (более 8 тысяч гривен) — дешевле, как она отметила, чем ее фронтальное наращивание волос. Позже Ширли приобрела обеденный стол за 80 фунтов (4 тысячи 500 гривен), комплект стульев, диван за 340 (более 19 тысяч гривен), а также лампы, картины и предметы декора.

Вернувшись домой, она провела сравнение с британскими ценами. Всего она потратила 3 690 фунтов (210 тысяч гривен) на весь комплект, который в Великобритании обошелся бы ей в 21 800 (1,243 млн гривен). Даже с учетом доставки экономия составила более 18 тысяч.

"Вы бегали шесть дней по фабрикам с одним только Google Translate и приложением Monzo, и купили все, чтобы обставить спальню, ванную, балкон и даже сервировать стол на королевскую семью", — подытожила она в своем ролике.

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