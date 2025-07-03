Ціни збивають з пантелику: жінка вирушила в іншу країну за меблями для майбутнього будинку

Британка Ширлі Беккер вирушила до Китаю, щоб купити меблі для свого майбутнього будинку, і заощадила понад 18 тисяч фунтів (приблизно 1 млн гривень), вибравши товари безпосередньо з фабрик.

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Британка Ширлі Беккер знайшла несподіваний спосіб заощадити на облаштуванні житла. Жінка вирушила до Китаю і обставила свою майбутню квартиру меблями з фабрик, оминаючи дорогі магазини на батьківщині. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Після того як китайські постачальники почали активно просувати свої товари в соцмережах на тлі зростання мит у США, багато жителів Великої Британії зацікавилися можливістю купувати розкішні товари безпосередньо з Піднебесної. Однією з таких стала докторка Ширлі Беккер, яка побачила відео в TikTok і вирішила в травні 2025 року вирушити в місто Фошань, промислову столицю Китаю, відому своїми меблевими виробництвами.

Спочатку вона сумнівалася, чи варто летіти за меблями на інший кінець світу, але швидко змінила думку, побачивши розкішний журнальний столик за 150 фунтів (понад 8 тисяч гривень) — дешевше, як вона зазначила, ніж її фронтальне нарощування волосся. Пізніше Ширлі придбала обідній стіл за 80 фунтів (4 тисячі 500 гривень), комплект стільців, диван за 340 (понад 19 тисяч гривень), а також лампи, картини й предмети декору.

Повернувшись додому, вона провела порівняння з британськими цінами. Загалом вона витратила 3 690 фунтів (210 тисяч гривень) на весь комплект, який у Великій Британії обійшовся б їй у 21 800 (1,243 млн гривень). Навіть з урахуванням доставки економія склала понад 18 тисяч.

"Ви бігали шість днів фабриками з одним тільки Google Translate і застосунком Monzo, і купили все, щоб обставити спальню, ванну, балкон і навіть сервірувати стіл на королівську сім'ю", — підсумувала вона у своєму ролику.

Раніше Фокус повідомляв, що сучасна вілла з мостом посеред пустелі вражає покупців. Будинок із чотирма спальнями та панорамними вікнами від підлоги до стелі буквально ширяє над струмками, що протікають під ділянкою.

Також стало відомо, що подружжя обрало незвичний колір для фарбування будинку і здивувало сусідів. Пара з Мічигану (США) пофарбувала своє житло в яскравий фіолетовий колір, не очікуючи, що це викличе бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж. Подружжя навіть отримало анонімний подарунок.