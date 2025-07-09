Вдова знайшла заховані чоловіком $50 000 у тенісних м'ячах: навіщо він це робив

Жінка зі США виявила понад 50 тисяч доларів, захованих у тенісних м'ячах, коли прибирала кімнату свого покійного чоловіка.

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Жінка, яка нещодавно втратила чоловіка, і уявити не могла, що його "кімната для усамітнення" зберігає воістину неймовірну таємницю. Про це пише Ecency.com.

Через 40 днів після похорону вона вирішила почати прибирання, і натрапила на десятки старих тенісних м'ячів. Коли один з них дивно зазвучав при перекочуванні, вона вирішила розрізати його. Зсередини випала акуратно складена пачка доларів. Так почалася найнесподіваніша знахідка жінки.

У кожному м'ячику були приховані гроші, все акуратно й однаково покладено. Стара спортивна сумка, набита м'ячами, виявилася "саморобним банківським сховищем", у якому чоловік зберігав понад 50 000 доларів (приблизно 2 млн гривень). За життя він стверджував, що йому потрібен "час наодинці з собою", тепер стало зрозуміло, що цей час він витрачав не тільки на роздуми.

Жінка гадає досі гадає чому її чоловік вирішив використовувати тенісні м'ячі. Чи було це бажанням обійти банки, хитрим способом приховати гроші або "просто грою розуму"? Єдине, що вона точно знає — він завжди відмовлявся грати в теніс із сусідами, і тепер причина стала зрозумілою.

На знайдені гроші вдова вирішила відкрити фітнес-центр на його честь. Вона додала, що чоловік не залишив жодної підказки, і якби не дивний звук одного м'ячика, скарб так і залишився б захованим назавжди.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вирушила в іншу країну за меблями для майбутнього будинку. Ширлі Беккер заощадила понад 18 тисяч фунтів (приблизно 1 млн гривень), вибравши товари безпосередньо з фабрик.

Також стало відомо, що чоловік натрапив на схованку з грошима і повернув їх власнику. Житель США виявив понад 40 тисяч доларів (1,6 млн гривень), захованих у старій грубці, яку збирався здати на металобрухт. Замість того щоб залишити знахідку собі, він вирішив повернути гроші законному власнику, викликавши хвилю обговорень в інтернеті.