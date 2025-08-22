Спустя 30 лет: мужчина купил на барахолке камеру и помог женщине "воссоединиться с прошлым"

Мужчина случайно нашел старое семейное видео и спустя десятилетия вернул его настоящей владелице. Позже выяснилось, что съемка велась во время поездки в Кению в 1991 году.

Related video

История 31-летнего Курта из Абертиллери (Уэльс) началась с обычной покупки на распродаже и завершилась трогательным воссоединением женщины с ее прошлым. Мужчина рассказал о своей находке в Instagram.

Мужчина приобрел ретро-видеокамеру всего за 10 фунтов стерлингов (554 гривны) на так называемой "распродаже из багажника автомобиля" в Коубридже. Он признается, что изначально даже не успел внимательно рассмотреть покупку. Лишь спустя два дня он решил проверить ее и неожиданно нашел внутри три кассеты, одна из которых была подписана. Любопытство победило, и Курт вставил одну из них в камеру.

На экране ожили сцены из прошлого — яркие кадры солнечного отпуска с улыбками, загаром и атмосферой радости. Мужчина отметил, что видео, вероятно, было снято в 90-х годах, и оно сразу вызвало в нем ностальгию о "более простых временах", когда семейные праздники и школьные спектакли снимались на такие камеры.

Понимая ценность подобных воспоминаний, Курт решил отыскать тех, кто изображен на пленке. Он разместил пост в Facebook-группе жителей Коубриджа. Уже к вечеру ему написала женщина, которая узнала на видео свою подругу по имени Ли.

Позже выяснилось, что съемка велась во время поездки в Кению в 1991 году. Ли случайно оставила кассету внутри камеры, когда передавала ее в благотворительный магазин. Встреча с Куртом стала для нее настоящим сюрпризом: она вновь получила дорогие сердцу воспоминания, о которых думала, что они утрачены навсегда.

"Это было очень приятно и правильно. Она оказалась замечательной женщиной, а ее эмоции невозможно забыть. Для нее это стало настоящим подарком судьбы", — рассказал Курт.

Ранее Фокус сообщал, что женщина подумала, что смахивает паутину, а нашла бриллиант за 27 000 долларов. Мишерри Фокс из США три недели искала камень для своего обручального кольца.

Также стало известно, что в старом доме нашли "капсулу времени", спрятанную почти 100 лет назад. Внутри оказались детские рисунки, фантики от конфет, браслет дружбы и страницы из книги сказок.