Мужчина купил шикарный диван на распродаже, а затем узнал его истинную ценность (фото)

Житель США купил в комиссионке бархатный диван за 350 долларов (14 500 гривен) и неожиданно выяснил, что это культовый диван Татлина, чья рыночная стоимость достигает нескольких тысяч долларов.

Находкой мужчина поделился на популярном форуме Reddit под ником u/normal_end_891. Его пост, сопровождаемый фотографией серого спирального дивана, стремительно набрал популярность.

Редкая мебель, которую житель США мужчина случайно нашел, — это Tatlin Sofa, созданная в 1980-х годах итальянскими дизайнерами Марио Кананци и Роберто Семприни. Диван был назван в честь "Башни Татлина". Производился он итальянским мебельным домом Edra, но давно снят с производства и считается иконой авангардного постмодернистского дизайна.

Диван Татлина известен своей необычной формой, а точнее спиральным сиденьем без спинки, созданным скорее как арт-объект, чем практичный предмет мебели. Сегодня такие экземпляры встречаются крайне редко, а на аукционах и в дизайнерских салонах цена может доходить до нескольких тысяч долларов.

Диван Tatlin Sofa, созданный в 1980-х годах итальянскими дизайнерами Марио Кананци и Роберто Семприни Фото: Reddit

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи назвали покупателя "счастливчиком" и посоветовали ему не продавать находку, а отреставрировать ее у профессионалов.

"Я не часто завидую, но сегодня именно тот день";

"Это мебель для богатых домов и отелей. В обычной квартире ей, возможно, не место, но ее дизайн потрясающий";

"Я видел такие в вестибюлях отелей, рядом с лифтами, где можно посидеть и подождать лифт. Это такие аккуратные круглые стулья-скамейки".

Сам покупатель признался, что пока не планирует перепродавать диван.

"Думаю, стоит придержать его у себя на некоторое время", — отметил он.

