Пара разбогатела после случайной находки в стенах собственного дома (видео)

Супруги из города Нью-Баффало, штат Мичиган (США) нашли в стенах дома спрятанные картины. Их ценность находки оценивают в десятки тысяч долларов.

Related video

Супружеская пара во время ремонта своего дома сделала неожиданное открытие. О находке пара рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Разбирая деревянные балки под крышей, Трейси и Рэй обнаружили две старинные картины, скрытые под тканью в нишах стены. Видео момента находки они опубликовали в TikTok, где кадры быстро стали вирусными.

На записи видно, как Трейси осторожно достает первую работу, вызывая удивление у подруги.

"Ух ты, выглядит дорого", — сказала та.

Позже супруги нашли еще одну картину.

"Вот победитель, это Ван Гог", — смеясь, прокомментировала находку Трейси и добавила: "Интересно, кто откроет Моне?". Хотя на полотнах и не оказалось подписей известных художников, зрителей впечатлила одна из картин с изображением лесной сцены.

Подписчики начали активно обсуждать находку. Некоторые уверяют, что одна из работ может принадлежать американскому художнику Филлипу Кантреллу и стоить несколько сотен долларов. Другие утверждают, что вторая картина напоминает работы французского мастера Антуана Бланшара, чьи полотна на аукционах оцениваются от 2000 до 6000 долларов (от 82 тысяч до 247 тысяч гривен), а иногда достигают и 10 000 (412 тысяч гривен).

Хотя на полотнах и не оказалось подписей известных художников, зрителей впечатлила одна из картин с изображением лесной сцены Фото: TikTok

Однако не все уверены в подлинности находки. По мнению некоторых комментаторов, картины могут быть обычными декоративными копиями, популярными в 1960–1980-х годах и продававшимися в магазинах.

Сами супруги пока не знают, действительно ли им удалось "сорвать джекпот". Они пообещали показать более детальные снимки и узнать мнение экспертов об исторической и художественной ценности своих находок.

Ранее Фокус сообщал, что девушка обнаружила чужие вещи во время стирки. Женщина обнаружила в своей прачечной необычный объект. Странный предмет с тремя отверстиями для пальцев вызвал удивление.

Также стало известно, что мужчина купил шикарный диван на распродаже, а затем узнал его истинную ценность. Сегодня такие экземпляры встречаются крайне редко, а на аукционах и в дизайнерских салонах цена может доходить до нескольких тысяч долларов.