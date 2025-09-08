"Думали, что живут одни": девушка обнаружила чужие вещи во время стирки (видео)

Женщина обнаружила в своей прачечной необычный предмет. Странный предмет с тремя отверстиями для пальцев вызвал удивление.

Находкой поделился ее муж в подфоруме r/whatisit на популярном форуме Reddit. Таинственный "монстр с тремя пальцами" напугал многих пользователей соцсети.

Обычная стирка обернулась настоящей загадкой, когда женщина обнаружила в своей прачечной необычный предмет. Находка выглядела как огромная изношенная перчатка с тремя большими отверстиями для пальцев и сразу же вызвала вопросы.

Ее муж поделился фотографиями, сопроводив пост словами: "Жена нашла это в прачечной. Мы живем здесь одни. Наш сын тоже не знает, что это такое".

Таинственный "монстр с тремя пальцами" Фото: Reddit

За считанные часы публикация собрала более 19 тысяч лайков и 770 комментариев. Пользователи пытались угадать назначение находки, предлагая самые разные версии:

"Похоже на подкладку для военных рукавиц, позволяющую стрелять из оружия в холод";

"Похоже, у вашей жены роман с Микки Маусом";

"Может, это что-то из набора для автозагара?".

Некоторые даже признались, что находка их пугает.

"Я представляю себе жуткого монстра Микки Мауса, который ходит по прачечной ночью", — написал один из пользователей.

Разгадка

В конце концов один из пользователей Reddit все же нашел решение.

"Не волнуйтесь — это обычная банная варежка", — написал пользователь под ником u/galacticgumbo.

Его комментарий получил более 3800 лайков и, по сути, поставил точку в обсуждении.

Оказалось, что таинственный "монстр с тремя пальцами", всего лишь старая банная рукавица, случайно попавшая в стирку.

