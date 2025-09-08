"Думали, що живуть самі": дівчина виявила чужі речі під час прання (відео)

Жінка виявила у своїй пральні незвичайний предмет. Дивний предмет із трьома отворами для пальців викликав здивування.

Знахідкою поділився її чоловік у підфорумі r/whatisit на популярному форумі Reddit. Таємничий "монстр із трьома пальцями" налякав багатьох користувачів соцмережі.

Звичайне прання обернулося справжньою загадкою, коли жінка виявила у своїй пральні незвичайний предмет. Знахідка виглядала як величезна зношена рукавичка з трьома великими отворами для пальців і одразу ж викликала запитання.

Її чоловік поділився фотографіями, супроводивши пост словами: "Дружина знайшла це в пральні. Ми живемо тут самі. Наш син теж не знає, що це таке".

Таємничий "монстр із трьома пальцями" Фото: Reddit

За лічені години публікація зібрала понад 19 тисяч лайків і 770 коментарів. Користувачі намагалися вгадати призначення знахідки, пропонуючи найрізноманітніші версії:

"Схоже на підкладку для військових рукавиць, що дає змогу стріляти зі зброї в холод";

"Схоже, у вашої дружини роман із Мікі Маусом";

"Може, це щось із набору для автозасмаги?".

Деякі навіть зізналися, що знахідка їх лякає.

"Я уявляю собі моторошного монстра Мікі Мауса, який ходить по пральні вночі", — написав один із користувачів.

Розгадка

Зрештою один із користувачів Reddit все ж знайшов рішення.

"Не хвилюйтеся — це звичайна банна рукавиця", — написав користувач під ніком u/galacticgumbo.

Його коментар отримав понад 3800 лайків і, по суті, поставив крапку в обговоренні.

Виявилося, що таємничий "монстр із трьома пальцями", всього лише стара банна рукавиця, яка випадково потрапила в прання.

