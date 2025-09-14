"Боже мій": дівчина помітила за старою картиною несподіваний "скарб" (відео)

Пристрасна прихильниця економних покупок Даніель Роуз зі США поділилася незвичайним відкриттям після візиту в комісійний магазин.

Related video

Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok. Відкриття викликало бурхливу реакцію у глядачів.

Дівчина придбала картину із зображенням коня в рамці, але справжнім сюрпризом стало те, що знаходилося всередині. Розібравши раму, дівчина виявила за полотном стару сімейну фотографію, імовірно зроблену в 1970-х роках.

"У моїй знахідці із секонд-хенду був прихований сюрприз", — написала Роуз у підписі до відео в TikTok.

Відкриття викликало бурхливу реакцію у глядачів. Користувачі залишали коментарі: "Боже мій, який скарб!", "Сподіваюся, ви їх знайдете!" і "У них приголомшливі посмішки". Підписники з Небраски, Каліфорнії та Орегона вже запропонували допомогу в пошуку сім'ї з фото, проте поки успіху немає.

Роуз зізналася, що мріє возз'єднати власників із загубленим знімком.

"Хто-небудь, будь ласка, скажіть, що ви їх знаєте. Я поверну їм їхній портрет", — написала дівчина.

Роуз зізналася, що мріє возз'єднати власників із загубленим знімком Фото: TikTok

За даними Capital One Shopping, інтерес до комісійних магазинів у США зростає. З 2018 року ринок секонд-хенду збільшився на 143,5%. Економні покупки часто стають джерелом несподіваних знахідок та історій.

Це не перший випадок, коли в речах з комісійних магазинів ховалися таємниці. Раніше покупці знаходили записки, старовинні речі й навіть забуті електронні пристрої з особистою інформацією.

Раніше Фокус повідомляв, що пара розбагатіла після випадкової знахідки в стінах власного будинку. Подружжя з міста Нью-Баффало, штат Мічиган (США) знайшли заховані картини. Їхню цінність знахідки оцінюють у десятки тисяч доларів.

Також стало відомо, що чоловік купив шикарний диван на розпродажі, а потім дізнався його справжню цінність. Сьогодні такі екземпляри зустрічаються вкрай рідко, а на аукціонах і в дизайнерських салонах ціна може доходити до кількох тисяч доларів.