"Боже мой": девушка заметила за старой картиной неожиданное "сокровище" (видео)

Страстная поклонница экономных покупок Даниэль Роуз из США поделилась необычным открытием после визита в комиссионный магазин.

Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok. Открытие вызвало бурную реакцию у зрителей.

Девушка приобрела картину с изображением лошади в рамке, но настоящим сюрпризом стало то, что находилось внутри. Разобрав раму, девушка обнаружила за полотном старую семейную фотографию, предположительно сделанную в 1970-х годах.

"В моей находке из секонд-хенда был скрытый сюрприз", — написала Роуз в подписи к видео в TikTok.

Открытие вызвало бурную реакцию у зрителей. Пользователи оставляли комментарии: "Боже мой, какое сокровище!", "Надеюсь, вы их найдете!" и "У них потрясающие улыбки". Подписчики из Небраски, Калифорнии и Орегона уже предложили помощь в поиске семьи с фото, однако пока успеха нет.

Роуз призналась, что мечтает воссоединить владельцев с утерянным снимком.

"Кто-нибудь, пожалуйста, скажите, что вы их знаете. Я верну им их портрет", — написала девушка.

По данным Capital One Shopping, интерес к комиссионным магазинам в США растет. С 2018 года рынок секонд-хенда увеличился на 143,5%. Экономные покупки часто становятся источником неожиданных находок и историй.

Это не первый случай, когда в вещах из комиссионных магазинов скрывались тайны. Ранее покупатели находили записки, старинные вещи и даже забытые электронные устройства с личной информацией.

