Пара во время ремонта заброшенного дома наткнулась на "сокровище" за стеной (видео)

Супруги из Лидса в Западном Йоркшире (Великобритания) были ошеломлены, когда во время ремонта своего нового дома обнаружили за стеной необычную находку.

Пара показала "скрытую деталь" в одном из своих видео в TikTok. Разбирая камин, пара наткнулась на спрятанную за тонкой перегородкой старинную чугунную печь.

Семейная пара приобрела дом, который простоял заброшенным больше пяти лет. Они решили полностью обновить здание, чтобы превратить его в место, о котором мечтали. Однако вместо обычных строительных хлопот им пришлось столкнуться с неожиданным сюрпризом.

Во время демонтажа камина они обнаружили за тонкой панелью старинную чугунную плиту, напоминающую знаменитую в Британии AGA. Момент находки попал на видео: мужчина аккуратно отрывает обшивку стены, а затем, увидев скрытый прибор, ошарашенно произносит лишь: "Ох". Его спутница радостно восклицает: "Это АГА!".

Ролик, опубликованный в TikTok, набрал более 1,6 миллиона просмотров. Комментаторы наперебой делились эмоциями. Одни называли плиту "настоящей антикварной жемчужиной", другие советовали сохранить ее и даже проверить на асбест. Нашлись и те, кто вспомнил собственные истории: кто-то нашел старый паркет под ковром, кто-то — реликвии викторианской эпохи.

"Попробуйте восстановить ее, это было бы невероятно";

"Удачная находка. Надеюсь, ты сохранишь его и заставишь работать. Я бы с удовольствием взял его в свой";

"Я купил дом, построенный в 1881 году. Поднял ковер и обнаружил паркетный пол в двух комнатах. На нем все еще сохранился оригинальный пчелиный воск".

Особый интерес вызвал сам предмет. AGA считается культовым элементом британских кухонь XX века. Это не просто плита, а массивная чугунная конструкция, которая может служить и обогревателем, и средством для приготовления пищи. В зависимости от состояния подобные экземпляры могут стоить значительные деньги.

Пара признается, что до сих пор не решила, что будет делать с находкой.

"Мы и сейчас ошеломлены", — написали они в комментариях.

